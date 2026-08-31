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БОК подкрепя бенефиса на волейболната звезда Теодор Салпаров

  • 31 авг 2026 | 15:30
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Българският олимпийски комитет (БОК) подкрепя организацията на бенефиса на волейболния национал Теодор Салпаров. Събитието „Една кариера - една легенда“ ще се проведе на 5 септември от 16:30 ч. в зала Арена „8888“ в София.

През своята забележителна 20-годишна професионална кариера Теодор Салпаров има две участия на Олимпийски игри с националния отбор по волейбол на България. Прави своя дебют в Пекин 2008, където тимът ни заема пето място след загуба на четвъртфиналите от Русия. През 2012 г. на Олимпийските игри в Лондон е избран за най-добър защитник на турнира, а България завършва на 4-о място. Салпаров е и сред най-добрите играчи за националния тим, достигнал полуфиналите.

„Да останеш 20 години сред най-добрите във волейбола, е невероятно постижение. Щастлива съм, че БОК подкрепя този бенефис, защото е важно да помним звездите на българския спорт, които трябва са и модел на подражание за всички млади хора, които на 5-и септември ще напълнят залата. Помня ясно първото олимпийско участие на Теди Салпаров. Вярвам, че след две години в Лос Анджелис, отново да имаме волейболен отбор в олимпийския турнир“, коментира Весела Лечева, председател на БОК.

Бенефисът на Салпаров се провежда и в навечерието на Евро 2026 по волейбол, на който България е домакин.

„Това ще е старта на един волейболен месец, пълен с емоции, и надявам се победи“, добави още Лечева.

Мачът ще противопостави Отбор на българските звезди срещу Отбор на чуждестранните легенди, като селекционерът на мъжкия национален отбор Джанлоренцо Бленджини ще застане начело на международния тим.

Всички детски волейболни школи в страната могат да доведат безплатно своите трениращи деца до 14-годишна възраст.

Спектакълът ще се излъчва директно в ефира на bTV и онлайн платформата VOYO.

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