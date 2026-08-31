Берое ще изиграе 3 контроли срещу Северна Мекедония в Скопие

Днес представителния отбор на Берое 2016 (Стара Загора), воден от Мирослав Живков отпътува в посока Северна Македония където, ще изиграе 3 приятелски срещи с националния отбор на Северна Македония. Беройци гостуват на комшиите, а проверките са на 1, 2 и 3 септември в спортен център „Яне Сандански“ в Скопие.

Тимът на Северна Македония е съперник на България в група В от Европейското първенство след броени дни в София.

„Радваме се, че Северна Македония ни избра за спаринг партньор. Смятам, че ще се получат много хубави проверки“, коментира президентът на клуба Живко Желев.

За контролите Берое няма да може да разчита на разпределителя Рангел Витеков, който се възстановява от контузия и на иранеца Амир Мохамад Хоршиди, на когото документите му все още се обработват.

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