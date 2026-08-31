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  3. Сафин поздрави Федерер за приемането му в Залата на славата: Просто НАЙ-ДОБРИЯ!

Сафин поздрави Федерер за приемането му в Залата на славата: Просто НАЙ-ДОБРИЯ!

  • 31 авг 2026 | 15:03
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Сафин поздрави Федерер за приемането му в Залата на славата: Просто НАЙ-ДОБРИЯ!

Носителят на две титли от "Големия шлем" Марат Сафин поздрави Роджър Федерер за въвеждането му в Международната тенис зала на славата в Нюпорт.

Федерер разкри любимия си мач от US Open и срещу кои настоящи тенисисти би искал да е играл
Федерер разкри любимия си мач от US Open и срещу кои настоящи тенисисти би искал да е играл

"Просто НАЙ-ДОБРИЯ! Беше удоволствие да се състезаваме и да присъствам на този специален момент – включването в Залата на славата! Прекрасен човек!", написа в Instagram Сафин, публикувайки и снимка, на която позира до швейцарското тенис величие.

Федерер бе официално приет в Залата на славата
Федерер бе официално приет в Залата на славата

Самият Сафин беше приет в Залата на славата преди десет години.

Гришо към Федерер: Ти си невероятен пример на корта и извън него
Гришо към Федерер: Ти си невероятен пример на корта и извън него

Руснакът и швейцарецът изиграха 12 мача помежду си на ниво ATP, като Сафин записа две победи. Руснакът постигна епична петсетова победа срещу Маестрото от Базел на полуфиналите на Australian Open през 2005 година.

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