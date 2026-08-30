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Федерер бе официално приет в Залата на славата

  • 30 авг 2026 | 14:10
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Федерер бе официално приет в Залата на славата

Роджър Федерер официално бе приет в Международната тенис зала на славата на специална церемония в Нюпорт, Роуд Айлънд. 45-годишната швейцарска легенда произнесе силно емоционална и незабравима реч, изпълнена с много смях, но и със сълзи, определяйки това събитие като един от върховете в своя живот.

„Невероятно е да видиш себе си на такова място, да се разходиш из Залата на славата и да се потопиш в историята на този спорт. Това означава всичко за мен. Да чета историите на най-големите ми герои и да осъзная – истински да осъзная за първи път – че имам място тук. Това е една от най-големите привилегии в моя живот.

Стоях до задната стена с ръце зад гърба и поглед в топката. Никога няма да забравя как изглеждаше играта оттам и какво беше усещането. Тръпката да стоиш толкова близо до играчите, да им подаваш топката, да им даваш кърпата, да ги виждаш как се потят, как се борят и намират решения – трудностите, интензивността. Спомням си, че на следващата сутрин нямах крака. Да стоиш прав цял ден е много работа“, започна Федерер.

Швейцарската легенда в тениса разказа и за спомени за първите си стъпки с ракетата на тригодишна възраст: „Дървената ракета на баща ми, точно така. Аз израснах с дървените ракети и белите тенис топки – ето толкова съм стар. Тази ракета беше толкова тежка, че играех с две ръце както форхенд, така и бекхенд. Кой можеше да предположи, че в крайна сметка ще стана играч с бекхенд с една ръка?“

В края на обръщението си Федерер благодари на всички фенове за споделеното пътешествие през годините: „Това момче от Базел ви благодари за невероятната чест. И благодаря на вас – на всички вас – за това, че споделихме пътуването, което ни събра заедно“.

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