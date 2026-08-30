Гришо към Федерер: Ти си невероятен пример на корта и извън него

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се включи в специално видео с поздравителни послания към Роджър Федерер по случай официалното приемане на швейцареца в Международната тенис зала на славата в Нюпорт.

Роджър Федерер влиза в Залата на славата

35-годишният българин говори за огромното влияние, което Федерер е оказал върху неговото израстване и кариера както в професионален, така и в чисто човешки план.

The GOAT @RogerFederer’s Full Tennis Hall of Fame Induction speech ❤️ pic.twitter.com/00pAoqbyc2 — Roger Federer Fans 🐐 (@Federer_Swiss) August 30, 2026

„За мен ти винаги си бил член на Залата на славата, мисля още от първия ден, в който те видях да играеш. Невероятен пример както на корта, така и извън него, и истинско мое вдъхновение.

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Чувствам, че имаме толкова много хубави спомени на корта и извън него – още от времето, когато играхме демонстративен мач в Медисън Скуеър Гардън и летяхме заедно за Индиън Уелс. Спомням си как четях приказки на малките ти момиченца, когато бяха малки, така че винаги съм се чувствал много приет и обичан от теб и цялото ти семейство“, заяви Григор Димитров във видео обръщението си.

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