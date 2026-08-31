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Когато атлетическото оборудване стане част от шоуто

  • 31 авг 2026 | 14:41
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Когато атлетическото оборудване стане част от шоуто

От 11 до 13 септември 2026 г. Будапеща ще бъде домакин на първото издание на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate – новият глобален турнир, създаден от Световната атлетика, за да събере най-добрите атлети в едно грандиозно състезание. Шампионатът Ultimate е замислен да промени изживяването за феновете, като съчетава изпълнения от световна класа, иновации и телевизионна продукция, създадена да ангажира публиката както никога досега.

За това първо издание Мондо ще бъде официален глобален доставчик на атлетическо оборудване, с което за пореден път затвърждава ролята си на предпочитан технически партньор за най-престижните лекоатлетически събития в света.

Един от най-иновативните аспекти на Световния шампионат Ultimate е новата концепция за сцената, разработена от Световната атлетика. Цялото състезателно поле е проектирано като истинска сцена за изпълнения, където всеки елемент допринася за подсилване на идентичността на събитието: от състезателните настилки и визуалните графики до самото атлетическо оборудване – всичко е замислено да стане неразделна част както от телевизионното излъчване, така и от спектакъла на живо.

В рамките на тази визия Мондо ще разработи ексклузивна персонализация на своето атлетическо оборудване, като го адаптира към визуалната идентичност на шампионата. Препятствия, системи за приземяване при висок скок и овчарски скок, индикатори за разстояние, колички за уреди, технически опори, пейки за атлети с ЛЕД екрани и множество други състезателни елементи ще бъдат изцяло персонализирани с официалния брандинг на Световния шампионат Ultimate. Това ще помогне за създаването на състезателна среда, която е едновременно уникална и незабавно разпознаваема. Това е много повече от техническа доставка: самото оборудване ще се превърне в част от визуалния език на събитието, подобрявайки всеки телевизионен кадър и обогатявайки изживяването както за атлетите, така и за зрителите.

Технология, представяне и идентичност Атлетическото оборудване на Мондо е проектирано да отговаря на най-високите стандарти, изисквани за международни състезания. За Световния шампионат Ultimate тези технически характеристики се допълват от ново измерение: дизайн и визуална комуникация. Персонализацията, разработена за събитието, демонстрира как дори технически елементи като атлетическото оборудване могат да допринесат за подсилване на разказа на събитието, постигайки перфектен баланс между функционалност, безопасност и визуално въздействие.

Близо 40 години партньорство със Световната атлетика Участието в Световния шампионат Ultimate бележи още една глава в дългогодишното сътрудничество между Мондо и Световната атлетика. От 1987 г. насам компанията работи съвместно с международната федерация, доставяйки настилки и оборудване за много от най-важните лекоатлетически състезания в света и допринасяйки година след година за технологичната еволюция на спорта. С шампионата Ultimate Мондо потвърждава своя ангажимент не само да разработва сертифицирани от Световната атлетика писти, които подпомагат върховите постижения, но и да проектира оборудване, което помага за оформянето на идентичността на събитие, готово да постави началото на нова ера в световната атлетика.

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Снимки: Gettyimages

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