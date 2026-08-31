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Гейджи все още се възстановява от битката с Топурия и няма да се върне скоро

  • 31 авг 2026 | 14:32
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Гейджи все още се възстановява от битката с Топурия и няма да се върне скоро

Джъстин Гейджи се наслаждава на живота си като шампион и няма да се бие отново до 2027 г.

Настоящият неоспорим шампион на UFC в лека категория все още не е решил какво следва за него, но е сигурно, че няма да се състезава до края на 2026 г.

Гейджи вече влезе в две тежки битки тази година – първо в оспорван сблъсък с Пади Пимблет през януари, а след това постигна огромна изненада, спирайки Илия Топурия в главното събитие на UFC Белия дом през юни. Въпреки че спечели и двата двубоя, Гейджи не излезе невредим от тях, което обяснява защо си взима необходимото време за възстановяване, преди да обмисли следващ мач.

Все още не мога да удрям нищо“, заяви Гейджи в интервю за „Спортс Илюстрейтед“. „И двете ми ръце все още са контузени от битката, така че просто ще се наслаждавам на това да бъда шампион до края на годината, тъй като вече се бих два пъти през първите шест месеца.“

„Ще сложа всичко на хартия, плюсове и минуси, ще говоря със семейството си и с всички, които ме обичат, за да бъдат честни с мен, и тогава ще взема решение“, добави той.

Гейджи е намеквал, че планира да се бие отново, но тъй като остават няколко месеца до края на 2026 г., винаги е възможно да промени решението си. Въпреки това, ако реши да защитава безспорната си титла, Гейджи има много варианти пред себе си. Той обаче все още не проявява особен интерес към незабавен реванш с Топурия. Макар Топурия да не е коментирал много след края на мача, се появиха доста предположения, че той може да получи незабавен реванш срещу Гейджи.

Гейджи се отнесе с насмешка към тази идея, като се има предвид, че Топурия не успя да се изправи от стола си след края на четвъртия рунд, когато битката беше спряна.

Независимо дали Гейджи иска този реванш или не, той призна, че UFC ще вземе решението за следващия му опонент и той ще се изправи срещу когото му посочат – ако изобщо реши да се бие отново.

„В крайна сметка UFC решава срещу кого ще се бия следващия път“, каза Гейджи. „Предполагам, че ако аз не се бия до следващата година, Топурия вероятно също няма да се бие, тъй като и той все още се възстановява от някои неща. Вътрешното ми усещане е, че това няма да е следващият ми мач.“

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