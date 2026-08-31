БФВ И DEMAX ГРУП продължават партньорството си в женския волейбол

Българската федерация по волейбол и Demax Груп продължават успешното си дългогодишно партньорство. Президентът на БФВ Любомир Ганев и собственикът на компанията Петър Кънев подписаха нов договор, с който Demax Груп ще продължи да бъде генерален партньор на Националната волейболна лига жени и през сезон 2026/2027.

Сътрудничеството между БФВ и Demax Груп има важна роля за развитието на женския волейбол в България. През последните години шампионатът претърпя сериозно развитие, като от единствено елитно ниво вече разполага с две първенства – Demax Груп Суперлига и Demax Груп Висша лига. През новия сезон в Суперлигата ще участват 10 отбора, а второто ниво продължава да дава възможност на млади състезателки да трупат игрови опит и да се развиват в конкурентна среда с 11 тима.

През последните сезони развитието на женската лига е видимо и в разширяването на основата на шампионата. Създаването на Висшата лига даде допълнителна възможност за клубовете да развиват своите млади състезателки и да осигурят плавен преход от детско-юношеския към професионалния волейбол. Първият шампион в историята на Висшата лига стана Волейболна академия Стойчев и Казийски през март 2026 г.

„За Българската федерация по волейбол е изключително важно да имаме партньори, които вярват в развитието на женския волейбол и са готови да бъдат част от този процес в дългосрочен план. Demax Груп и Петър Кънев са точно такъв партньор. Заедно успяхме да превърнем едно направление, което преди години беше изправено пред сериозни трудности, в шампионат с две нива и все повече възможности за младите състезателки.

Продължаването на партньорството идва в момент, в който женското направление влиза в нов сезон с амбиция за още по-висока конкуренция и развитие. Новият формат на Demax Груп Суперлига предвижда три фази на шампионата, повече равностойни срещи и по-голям брой мачове с висока спортна стойност.

С общите усилия на БФВ, клубовете и партньорите си Националната волейболна лига жени продължава да изгражда основата, върху която да се развива следващото поколение български волейболистки.

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