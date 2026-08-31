Жребият за Висша лига ще бъде изтеглен в Sportal.bg този четвъртък

Жребият за новия сезон във Висша лига - мъже ще бъде изтеглен този четвъртък, 3 септември, в пряко предаване по Sportal.bg.

Церемонията започва в 13:00 часа, като феновете ще могат да проследят на живо в Sportal.bg разпределението на отборите и програмата за предстоящия сезон.

Жребият ще даде старт на подготовката за новата кампания във Висша лига, която обещава интересни сблъсъци и оспорвана битка по пътя към челните позиции.

Гледайте жребия на живо по Sportal.bg в четвъртък, 3 септември, от 13:00 часа.

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