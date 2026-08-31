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Димитър Трендафилов: Победихме, но резултатът лъже

  • 31 авг 2026 | 12:45
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Димитър Трендафилов: Победихме, но резултатът лъже

Бенковски (Исперих) победи с класическото 3:0 ФК Девня като гост в мач от 3 кръг на Североизточната Трета лига. Това бе едва първият двубой за Бенковски от началото на сезона, тъй като в първия кръг почиваше, а двубоят от втория кръг срещу Септември (Тервел) бе отложен.

"Добра победа, доволен съм от отбора, защото това беше едва първият ни мач и още нямаме нужен игрови ритъм. Резултатът обаче малко лъже, тъй като не ни беше лесно. През първото полувреме имаше доста битка, малко положения и едва в последните секунди стигнахме до гола, благодарение на индивидуална проява на Кельовлуев“, коментира старши треньорът Димитър Трендафилов пред официалния сайт на Бенковски (Исперих).

"През второто полувреме отново не успяхме да влезем в добър ритъм, за да реализираме по-рано втори гол. Направихме го чак в 78-ата минута. След него вече нещата се успокоиха и беше ясно, че ще спечелим. И след мача въпреки изразителния резултат, продължавам да твърдя, че Девня ще създаде много неприятности на доста отбори на собствен терен. Те бяха готови да ни ухапят, ако не сме концентрирани. Играят мъжки, твърдо, но всичко в рамките на нормалното“, каза още наставникът.

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