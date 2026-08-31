Новак изпада от Топ 10 за пръв път от 2018 година

Тенис светът преживя истинско земетресение на старта на Откритото първенство на САЩ. Поставеният под номер 4 в схемата Новак Джокович отпадна сензационно още в първия кръг на надпреварата, след като отстъпи пред аржентинеца Мариано Навоне в петсетов трилър.
Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг
Тази загуба има историческо измерение – тя официално изхвърля сръбската легенда от топ 10 на световната ранглиста на ATP за първи път от юли 2018 година
Джокович: Чувствах се ужасно на корта
Ноле достигна до полуфиналите в Ню Йорк миналата година, така че с тази загуба на старта на турнира той загуби цели 790 точки, а оттам и петото място в ранглистата на ATP, което заемаше преди US Open.
Пет любопитни факта за сензационната загуба на Джокович
Следователно, в следващата ранглиста на ATP, която ще излезе на 14 септември, Джокович ще бъде извън десетте най-добри за първи път след 15 юли 2018 година. В момента, в ранглистата на ATP на живо, Новак заема 11-то място, а до края на US Open може да загуби и още няколко позиции.