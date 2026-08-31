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  3. Новак изпада от Топ 10 за пръв път от 2018 година

Новак изпада от Топ 10 за пръв път от 2018 година

  • 31 авг 2026 | 12:20
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Новак изпада от Топ 10 за пръв път от 2018 година

Тенис светът преживя истинско земетресение на старта на Откритото първенство на САЩ. Поставеният под номер 4 в схемата Новак Джокович отпадна сензационно още в първия кръг на надпреварата, след като отстъпи пред аржентинеца Мариано Навоне в петсетов трилър.

Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг
Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

Тази загуба има историческо измерение – тя официално изхвърля сръбската легенда от топ 10 на световната ранглиста на ATP за първи път от юли 2018 година

Джокович: Чувствах се ужасно на корта
Джокович: Чувствах се ужасно на корта

Ноле достигна до полуфиналите в Ню Йорк миналата година, така че с тази загуба на старта на турнира той загуби цели 790 точки, а оттам и петото място в ранглистата на ATP, което заемаше преди US Open.  

Пет любопитни факта за сензационната загуба на Джокович
Пет любопитни факта за сензационната загуба на Джокович

Следователно, в следващата ранглиста на ATP, която ще излезе на 14 септември, Джокович ще бъде извън десетте най-добри за първи път след 15 юли 2018 година. В момента, в ранглистата на ATP на живо, Новак заема 11-то място, а до края на US Open може да загуби и още няколко позиции.

Екзекуторът на Джокович: Мама мразеше, че стоях буден нощем заради него
Екзекуторът на Джокович: Мама мразеше, че стоях буден нощем заради него
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