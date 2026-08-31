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  3. Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

  • 31 авг 2026 | 07:09
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Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

Четирикратният шампион Новак Джокович отпадна сензационно в първия кръг на Откритото първенство на САЩ след поражение в петсетов маратон от аржентинеца Мариано Навоне. Поставеният под №4 в схемата сърбин прекара повече от четири часа на „Артър Аш Стейдиъм“, но физическото изтощение и агресивната игра на съперника доведоха до крайния резултат 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6. Това е исторически момент за световния тенис, тъй като 24-кратният носител на титли от Шлема допуска подобно ранно отпадане за първи път от цели 20 години насам, прекъсвайки серия от 78 поредни победи на старта на големите турнири. Така станахме свидетели на първата голяма сензация в Ню Йорк в тазгодишното издание на турнира.

Срещата започна с бърз аванс за Новак Джокович, който набързо поведе с 3:0 гейма на централния корт. Аржентинецът Мариано Навоне обаче намери ритъма си, върна пробива и вкара частта в тайбрек. В него Навоне показа по-стабилна игра в ключовите моменти и изненада фаворита, измъквайки сета със 7:6(5).

Във втората част двамата тенисисти влязоха в изтощителни надигравания от основната линия, а разликата в представянето им остана минимална. Сръбската легенда започна да показва първи признаци на умора, но въпреки това пречупи съперника в самия край на сета за 7:5 и изравни общия резултат.

Третият сет премина под знака на огромно нервно напрежение, при което Джокович за първи път изпусна нервите си и започна да крещи към своя щаб. Макар да се движеше трудно по корта и да слагаше ръце на коленете си след дългите разигравания, той дочака своя момент, проби за 5:4 и затвори частта на свой сервис.

Четвъртата част премина под пълната доминация на Мариано Навоне, докато силите на Джокович видимо изчезваха. Аржентинецът се възползва максимално от зачестилите грешки на своя съперник, на два пъти спечели подаването му и след убедителното 6:2 вкара този четиричасов маратон в решителен пети сет.

Решителната пета част премина под знака на тотално физическо изтощение за Новак Джокович, чиито сили изглеждаха напълно изчерпани на корта. Мариано Навоне усети момента, демонстрира изключително агресивна игра и набързо поведе с комфортното 3:0 гейма след ранен пробив. Въпреки опитите на сръбската легенда да се задържи в мача, аржентинецът не изпусна инициативата, затвори убедително сета с 6:1 и поднесе сензацията, изхвърляйки фаворита още в първия кръг на US Open.

След този триумф Мариано Навоне записва най-великата победа в досегашната си кариера и продължава уверено напред в Ню Йорк. Във втория кръг латиноамериканецът ще се изправи срещу победителя от тежкия сблъсък между италианеца Матео Беретини и швейцарския ветеран Стан Вавринка.

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Снимки: Gettyimages

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