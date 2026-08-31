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Джокович: Чувството на корта беше ужасно

  • 31 авг 2026 | 09:16
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Джокович: Чувството на корта беше ужасно

След като претърпя шокираща загуба в първия кръг на US Open от Мариано Навоне, Новак Джокович не спести думи за това какво е било усещането му на корта.

„Мисля, че беше очевидно, че усещането на корта за мен беше ужасно. За съжаление, това е нещо, което изпитвам в почти всеки мач тази година“, каза Джокович.

„Повръщане, гадене, сериозен проблем. След това цялото ми тяло започва да отказва - започват крампи, болка. Да, гърбът просто се предаде накрая, както и рамото, и не можах да затворя мача.“

Въпреки физическите си проблеми, Джокович водеше с два на един сета и с пробив в четвъртата част срещу аржентинеца. Сърбинът обаче не успя да намери сили за финален щурм, за да премине финалната линия.

„Имах пробив преднина в четвъртия сет, но просто се мъчех през цялото време още от четвъртия гейм на мача, каза Джокович. - Пак казвам, не искам да омаловажавам победата му. Поздравления за него. Той е приятно момче, боец. Но аз не изпитах удоволствие.“

Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг
Шок на US Open! Аржентинец изхвърли Джокович още в първия кръг

За Джокович беше трудно физически — той повърна няколко пъти — че призна, че е обмислял да се откаже от мача.

„Обмислях го, обмислях го. Обмислях го, но след това спечелих сет, а после и третия“, каза Джокович. „Тогава си казах: „Добре, може би има шанс“. Да, не исках да се предавам в четвъртия или петия сет, така че исках по някакъв начин да довърша мача.“

Пет любопитни факта за сензационната загуба на Джокович
Пет любопитни факта за сензационната загуба на Джокович

Това беше огромен шок, тъй като Джокович не беше губил мач в първия кръг на турнир от Големия шлем от Откритото първенство на Австралия през 2006 г. Единствената му друга загуба на старта на турнир от Шлема беше на Откритото първенство на Австралия през 2005 г.

„Това е добър рекорд, поредният. Но, да, в момента не мисля за него“, каза Джокович. „Разбира се, много се гордея с всички постижения в миналото, но сега си е сега. Сега тъкмо излизам от корта и все още се опитвам да се справя с тялото си.“

Докато изоставаше с 1-3 в решаващия сет, публиката в Ню Йорк се опита да вдигне Джокович. 39-годишният тенисист очевидно беше трогнат, като в този момент в очите му се появиха сълзи.

„Бяха изключително мили. Толкова съм благодарен, че изживях това. Когато става въпрос за самия мач и цялостното усещане за тялото ми и играта ми, това наистина не беше приятно. Почти презирах всеки момент, прекаран на корта, каза Джокович. - Но от гледна точка на публика и подкрепа беше невероятно – честно казано, още от самото начало. Те се опитваха да ме подкрепят във важните моменти и много съжалявам, че не се представих така добре, както трябваше, колкото можех или колкото исках заради тях. Но любовта и признателността, които ми показаха накрая, наистина докоснаха сърцето ми”.

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