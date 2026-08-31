Екзекуторът на Джокович: Мама мразеше, че стоях буден нощем заради него

Аржентинският тенисист Мариано Навоне направи сензация, каквато тенис светът не помни. Той победи своя идол Новак Джокович в първия кръг на Откритото първенство на САЩ със 7:6(5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1 след драматичен обрат.

Южноамериканецът показа чудесна игра през целия мач, но ключовият момент в срещата настъпи, когато сръбската легенда изпита сериозни физически проблеми. След гадене и повръщане, Новак почувства и силна болка в гърба, поради което в самия край на мача едва се движеше по корта на стадион "Артър Аш".

Веднага след края на мача Навоне сподели впечатленията си от мача. Запитан дали това е най-красивото чувство в живота му, аржентинецът едва сдържа емоциите си:



– Да, да. Разбира се. Това е най-доброто, което съм чувствал на корта. Този невероятен корт, най-голямата сцена, това е невероятно. Начинът, по който играхме, пет сета срещу най-великия. Не е нещо, което правиш всеки ден. Много съм щастлив. Не знам какво мога да кажа", заяви той.

Особено значение на този триумф придава фактът, че игра срещу своя идол.

"Това означава много за мен. Това е сбъдната мечта. Със сигурност, 100 процента. Сега трябва да се възстановя. Вече е почти полунощ. Трябва да си лягаме", добави Навоне.



След това на пресконференцията продължи с емоционалното си изказване.

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"Трудно е сега да мисля за мача. Вече е късно. Но да, беше труден мач, истинска битка. Да играя срещу Новак за първи път на най-голямата сцена, която имаме в света на тениса в момента... Това е лудост. Той никога не губи, от 20 години не е губил в първи кръг, така че това е наистина невероятно. Но да, що се отнася до мен, мисля, че в психологически план бях по-добър. Губех с 0-2 сета, а след това имах и пробив изоставане в четвъртия сет, но в този момент просто усетих играта. От този момент започнах да играя по-добре. В петия сет той се мъчеше с контузия и разбрах, че не се чувства много добре. Трудно е да играеш срещу него при такива обстоятелства, защото знаеш, че имаш голям шанс да го победиш. Така че, първа победа, много неща ми минаваха през главата в този момент. Но да, много съм щастлив от всичко", заяви южноамериканецът.

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Навоне нямаше никакво съмнение – това е категорично най-паметният момент в досегашната му кариера.

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"Никога преди не съм играл на „Артър Аш“ и никога не съм играл срещу Новак. Това е първият път, когато печеля мач в пет сета. Мисля, че преди това съм губил около четири такива мача. Така че, да – този момент ще помним дълго. Знаете ли, да победиш Новак в първи кръг на Голям шлем... Не знам дали това е един от последните му, но това е нещо изключително важно за мен, важно за развитието на моята игра и моята психика, защото успях да намеря своето ниво срещу някой като Новак. Не знам какво повече бих могъл да кажа, защото Новак е най-великият в този спорт. Победих го на US Open, на „Артър Аш“, във вечерната сесия. Това със сигурност е един от най-добрите моменти в моята тенис кариера", каза той.

Аржентинецът си спомни и за предишните си големи битки, но и за детските си години, когато е стоял буден заради Джокович.

"Бях доста близо до победа над Рафа в Бастад през 2024 г. Загубих в третия сет след четиричасов мач, така че това беше истинско предизвикателство за мен. В този момент за първи път бях сред топ 30 в света и това беше първата ми година в ATP тура. Така че, да, ние в Европа гледаме тези момчета. Ставах много пъти рано сутрин, за да гледам Новак в Австралия, или стоях буден до късно преди училище, за да го гледам на Ролан Гарос и US Open. Майка ми мразеше това, но за мен означаваше много. Когато си дете и мислиш да играеш тенис на най-голямата световна сцена, това е много важно за теб. И когато получиш възможност да играеш срещу него, мечтаеш да го победиш на такова място, защото си израснал с това. Така че това по някакъв начин е сбъдната мечта и беше голямо удоволствие за мен", добави Мариано Навоне.

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В края на пресконференцията той още веднъж се поклони пред най-великия за всички времена:



"Трябваше да остана фокусиран върху момента, върху моята игра и върху важните неща от моята страна на мрежата. Не можех постоянно да гледам Новак. Трудно е да се чувстваш напълно добре по време на четири и половина часа игра. Видях го в петия сет да изглежда малко несигурен, а и в първия сет имаше моменти на умора, но това е Новак. Той е GOAT. Винаги намира ключа да победи някого. Затова мисля, че най-доброто нещо, което направих, беше да си гледам работата, да слушам треньора си и винаги да мисля за стратегията и какво трябва да направя аз. Мисля, че това е единственото, на което можех да повлияя", заяви изненадващият победител.

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