Баркола преминава прегледи в Ливърпул

Брадли Баркола в момента преминава медицински прегледи на базата на Ливърпул, след което ще подпише петгодишен договор с мърсисайдци, информира “Скай спортс”. След дълги преговори “червените” постигнаха договорка с Пари Сен Жермен за неговия трансфер. Той ще бъде на стойност 106 милиона паунда, които с бонусите могат да достигнат 123 милиона.

Баркола е пристигнал тази сутрин с частен самолет. Възможно е още днес той официално да бъде представен като играч на Ливърпул. Той най-вероятно ще дебютира с червената фланелка в гостуването на Ипсуич на 4 септември.

След като реализира голяма си трансферна цел, клубът от “Анфийлд” ще се опита да привлече още един флангови нападател. Ако това се случи, мърсисайдци ще продадат на Манчестър Сити Коди Гакпо срещу 85 милиона паунда, твърди Фабрицио Романо.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Bradley Barcola has arrived at the Liverpool Training Centre ahead of completing his medical.



(Source: @LBLFC_)

pic.twitter.com/N8z5wThAD8 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 30, 2026

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