Как студентка по акушерство стана европейска шампионка

Достигането до върха в който и да е спорт изисква не само талант, но и огромна отдаденост и лични жертви. Това е нещо, което атлетката със символичното име Съксес Едуан (от англ. success – успех) знае от първа ръка. След като достигна до индивидуалния финал на 200 метра на скорошното Европейско първенство в Бирмингам, 21-годишната състезателка от Манчестър спечели злато с щафетата на Великобритания на 4х100 метра.

Малцина обаче знаят, че Едуан е съчетавала изтощителния си тренировъчен режим със завършването на тригодишна бакалавърска степен по акушерство.

"Изискваше се много твърдост и много решителност“, сподели спринтьорката пред BBC North West .

"Имаше моменти, в които не можех да тренирам пълноценно, просто защото бях психически изтощена от нощни смени или от изпити и други подобни неща.“

Тя разказа, че малко хора в света на леката атлетика са знаели за кариерата ѝ на акушерка, както и обратното.

"Много хора се чудеха: "О, Боже, къде е Съксес?“, но това беше, защото съм била на смени, била съм на стаж.“

"Помислих си: "Добре, трябва да стане ясно на хората, че уча“. Сега вече всичко е преплетено, не съм инкогнито повече.“

Треньорът на Едуан Кловис Асонг похвали нейната отдаденост както към тренировъчния режим, така и към учебните ѝ задължения.



"След три часа сън тя идваше да тренира, после се прибираше за кратка почивка – понякога дори без почивка – и отиваше направо на нощна смяна“, каза той.



"Всеки път ѝ казвах: "Не знам как го правиш“, защото е трудно.“

Той добави, че сега, когато тя е съсредоточена изцяло върху тренировките, я очакват "велики неща“.



"Мисля, че последните три години определено бяха успешни, особено след като ще мога да се дипломирам като напълно квалифицирана акушерка“, каза Едуан.



"Наистина се гордея със себе си за това, но засега искам да се съсредоточа върху това да бъда атлет.“

Едуан сподели, че черпи вдъхновение от своята "много силна и много решителна“ майка.

"Искам да съм сигурна, че си давам най-добрия шанс да се представя на най-високо ниво“, каза тя.

"Този спорт е доста краткотраен, не си тук завинаги.“

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Снимки: Gettyimages