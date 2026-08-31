Чейс Джаксън подобри рекорд и стана втората жена над 21 метра на гюле в последните 14 години

Чейс Джаксън стана най-новият член на клуба “21 метра“, след като постави нов северноамерикански рекорд в тласкането на гюле от 21.02 метра на турнира ISTAF в Берлин, част от Сребърния континентален тур на Световната атлетика. Този резултат, който подобри предишния рекорд на Джаксън за САЩ от 20.95 м, поставен през юни 2025 г., и северноамериканския рекорд от 20.96 м на кубинката Белси Ласа от 1992 г., беше постигнат още в първия опит. Двукратната световна шампионка записа още три опита над 20 метра в състезанието.

Джаксън е едва втората жена за последните 14 години, която преминава границата от 21 метра, след нидерландската рекордьорка Джесика Схилдер, която тласна 21.09 м през май. За първи път от 1990 г. насам две жени постигат резултати над 21 метра в рамките на една и съща година.

Двукратната световна шампионка в зала Сара Митън от Канада завърши на второ място в Берлин с 20.10 м от втория си опит. Домакинската звезда и олимпийска шампионка Йемиси Мабри се нареди трета с 19.73 м.

“Беше невероятно. Толкова дълго чаках подобно постижение“, заяви Джаксън. “Да го постигна още в първия опит беше облекчение. Доволна съм, че направих толкова добра серия. Сега ще тренирам тук, в Берлин, преди да замина за Брюксел (за финала на Диамантената лига).“

В други дисциплини двукратният европейски шампион Юлиан Вебер спечели копието на родна земя с 89.54 м, докато олимпийската и световна шампионка от САЩ Валари Сион триумфира в хвърлянето на диск с 67.89 м.

Австралиецът Камерън Майърс пробяга 1500 м за 3:30.96, за да спечели пред германския рекордьор Роберт Фаркен (3:31.73). Етиопката Нигист Гетачев победи на 800 м с 1:58.04, а германката Геза Фелиситас Краузе спечели на 2000 м стипълчейз с 5:56.79.

Двукратната световна шампионка Даниел Уилямс взе победата на 100 м с препятствия с 12.78, докато в бяганията на 400 м с препятствия първи станаха Рушел Клейтън (53.72) и Емил Агиекум (48.18).

Кадриан Голдсън (9.98) и Сабрина Докъри (11.13) спечелиха спринтовете на 100 м, победата в скока на дължина отиде при Тайра Гитънс (6.79 м), а в овчарския скок победи Ърнест Джон Обиена (5.82 м).

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Снимки: Gettyimages