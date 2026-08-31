Локомотив (Сф) е на крачка от привличането на португалски халф

Локомотив (София) се приближава до привличането на португалски халф, съобщава „Мач Телеграф“. Столичните „железничари“ са все по-близо до подпис с опитен плеймейкър. Към него има интерес и от други европейски клубове, но от Локомотив са най-близо до парафиране на договор.

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Единственото, което остава, е въпросният футболист и клубът да изгладят финансовите параметри. За него няма да бъде плащана трансферна сума и ще дойде в „Надежда“ като свободен агент. Той впечатлява с бързина и експлозивност. Столичани имат нужда от футболист с такъв профил и е твърде вероятно съвсем скоро да го представят официално.

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