Магучих скочи над 2 метра, но отново беше победена

Олимпийската шампионка и световната рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих преодоля 2.00 метра на турнира в Хайлброн (Германия), но на второ поредно състезание не беше победителка.

Украинката завърши на второ място в състезанието, след като се справи с височината от 2.00 метра. Победата в сектора грабна австралийката Елинор Патерсън, която спечели надпреварата с нов личен рекорд от 2.02 метра.

Само преди няколко дни Магучих завърши четвърта на Диамантената лига в Цюрих, където победата грабна друга австралийка Никола Олислагерс.

Завръщането към скокове над два метра е важен етап за 24-годишната атлетка от Днипро, която притежава световния рекорд в дисциплината с 2.10 метра, поставен през юли 2024 г. в Париж. През кариерата си Магучих е спечелила редица титли, включително олимпийско злато, световна титла на открито и на закрито, както и няколко европейски титли.

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Снимки: Gettyimages