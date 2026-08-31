Батоклети подобри още един италиански рекорд, силно представяне и за Алекна

Европейската шампионка на 5000 м и 10 000 м Надя Батоклети постигна целта си да подобри италианския рекорд на 1500 м в Белинцона, сребърен турнир от Световния континентален тур. След като направи последните обиколки под 60 секунди, за да защити титлите си на 5000 м и 10 000 м в Бирмингам, Батоклети направи своя запазен удар в последните 200 метра, за да спечели с време 3:57.54, с явна преднина пред американката Адисън Уайли (3:58.96) и етиопката Астер Арери (3:59.54).

Швейцарката Джоселин Уинд също счупи бариерата от 4:00 за първи път в кариерата си, завършвайки на четвърто място с време 3:59.79, превръщайки се едва в четвъртата швейцарска атлетика в историята, която слиза под тази забележителна бариера.

Миналата година Батоклети не успя да постигне италианския рекорд на 1500 м с 0.04 секунди, но 26-годишната атлетка този път се откъсна с повече от половин секунда от рекорда на Синтайеху Виса от 3:58.11, поставен на Олимпийските игри през 2024 г. с време 3:57.54 в швейцарско-италианския град.

“Много съм щастлива. Страхотно е да бягам с толкова бистър ум. Знаех, че състезанието е перфектно организирано и от последната обиколка усещах, че финалната линия се приближава; започвах да се чувствам по-енергична. Видях много хаос с оставащи 300 метра, след което видях пропаст, от която да избягам, и си казах, че е подходящият момент“, каза Батоклети пред FIDAL.

Батоклети планира да завърши сезона си на писта на родна земя с още едно бягане на 1500 м в Роверето на 8 септември, преди да се съсредоточи върху сезона на кроса, включително Европейското първенство по крос-кънтри в Белград на 13 декември.

Близо 72 метра за Алекна в хвърлянето на диск

Световният рекордьор Миколас Алекна записа поредна отлична серия в хвърлянето на диск за мъже, включително две хвърляния на 71 метра. Литовецът започна кампанията си с огромно усилие от 71.70 м, за да счупи 30-годишния рекорд на Ларс Ридел от 69.84 м, след което във втория кръг постигна резултат от 71.07 м. Той спечели с над три метра пред олимпийския шампион Родже Стона от Ямайка (68.14 м) и трикратния световен шампион Даниел Стол от Швеция (66.82 м), които завършиха съответно на второ и четвърто място.

Наскоро коронясаната европейска шампионка Йоринде Ван Клинкен от Холандия спечели хвърлянето на диск при жените с 66.86 м, а нейната холандска сънародничка Алида Ван Даален завърши трета с 62,59 м.

Двукратната европейска шампионка Анжелика Мозер също продължи отличната си форма с победа на родна земя в овчарския скок. След 4.85 м в Цюрих, Мозер скочи 4.77 м за победа с една чиста височина пред американките Санди Морис и Хана Мол, които завършиха съответно втора и трета с по 4.67 м.

Беше отлична вечер за френския контингент на 800 м. Луи Уерат се откъсна от Габриел Туал, за да спечели бягането на 800 метра при мъжете с най-добро представяне в живота си и рекорд на състезанието от 1:43.57, чупейки рекорда на Туал от 1:43.98 на състезанието, а Ренел Ламот спечели бягането на 800 метра при жените с 1:58.55, задържайки късния натиск на европейската шампионка на 1500 метра в зала Агат Гийемо, която подобри личния си рекорд до 1:58.65.

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Снимки: Imago