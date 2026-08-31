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Барселона се надява да продължи силния старт на сезона

  • 31 авг 2026 | 07:28
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Барселона се надява да продължи силния старт на сезона

Барселона се завръща пред своите фенове на реконструирания „Спотифай Камп Ноу“ за домакинския си сблъсък срещу Райо Валекано от 3-тия кръг на испанския елит. Противно на очакванията за лесен мач, мадридчани имат качества да бъдат сериозен препъникамък за фаворита. Каталунците ще трябва да подходят изключително концентрирано, ако искат да запазят перфектния си ритъм под ръководството на Ханзи Флик.

„Блаугранас“ влизат в двубоя с отлично самочувствие, след като стартираха кампанията с две чисти победи. Германският тактик бързо наложи своя агресивен стил, което помогна на тима да събере пълен актив от 6 точки.

От друга страна, Райо Валекано все още изпитва сериозни затруднения и има само една точка на сметката си, което ги оставя в долната половина на таблицата.

В последните сблъсъци между двата тима Барса записа четири победи, а един мач завърши наравно. Хиксът дойде в началото на миналия сезон при гостуването на каталунците в Мадрид.

Кадровите проблеми продължават да тежат на Ханзи Флик. Нидерландският халф Френки де Йонг остава извън строя заради сериозна травма, а до него в лазарета са Марк Касадо и младата надежда Руни Барджи. Голямата новина е постепенното завръщане на Гави, но медицинският щаб едва ли ще рискува с пускането му сред титулярите.

Райо Валекано също пристига с отслабен състав в Каталуния. Твърдо аут за срещата са контузеният вратар Аугусто Баталя, защитниците Мараш Кумбула и Луиз Фелипе, както и офанзивният играч Иси Паласон, което ще принуди гостите да прекрояват единадесеторката си.

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