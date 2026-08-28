Николай Жечев: Силният им старт не е изненада

Едноименният тим на Ямбол приема утре Родопа (Смолян). Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът започна сезона с летящ старт. Не е изненадващо за мен. Футболистите им отдавна играят заедно. Имат изпълнители, които могат да им осигурят добър резултат. Заключението – трябва да изиграем мача на предела на възможностите си. Имаме потенциал да се справим. Просто трябва да го направим, за да заслужим точките“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, старши треньор на ямболския тим.

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