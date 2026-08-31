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Алегри: На моменти бяхме твърде меки

  • 31 авг 2026 | 05:31
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Треньорът на Наполи Масимилиано Алегри остана изключително разочарован от представянето на отбора си и призна, че той е бил „твърде мек“, особено в дефанзивен план, при домакинската загуба с 1:2 от Комо. Наставникът на партенопеите обърна сериозно внимание на липсата на концентрация и техническите грешки, като същевременно разкри и здравословен проблем при Скот Мактоминей.

„На моменти сме твърде меки; от друга страна, имахме и няколко добри възможности. Трябва да разбираме кога можем да изнасяме топката с разигравания отзад и кога не. От техническа гледна точка сгрешихме твърде много пасове. Основният проблем е, че бяхме прекалено меки при головете, които допуснахме, особено при втория. Не можеш да подаряваш две чисти положения в рамките на двадесет секунди. Когато допуснеш корнер или удар в края на първото полувреме, трябва да си напълно сигурен, че ще се прибереш в съблекалнята при равенство 1:1“, коментира Алегри.

Италианският специалист обясни и решението си да замени Скот Мактоминей преди да изтече час игра, както и късното пускане на Кевин Де Бройне и Давид Нерес.

„Де Бройне се чувства по-добре. Има обаче едно нещо, което абсолютно задължително трябва да подобрим: длъжни сме да бъдем много по-внимателни, когато се защитаваме. Мактоминей имаше сериозни проблеми с мазоли, поради което тренираше на ограничен режим в последно време. Надяваме се да го вкараме в оптимална кондиция възможно най-скоро. Ноа Ланг изигра добър мач, докато Нерес не беше стъпвал на терена от осем месеца и е нормално да му е по-трудно да влезе в ритъм в този етап от сезона“, продължи наставникът.

Комо вгорчи първото домакинство на Наполи и Алегри на „Марадона“
Комо вгорчи първото домакинство на Наполи и Алегри на „Марадона“

В заключение Алегри призова да не се правят трагедии с оглед на предстоящите дербита в Серия "А" и Шампионската лига.

„Мачовете срещу Интер и Арсенал няма да определят целия сезон на Наполи. Проблемът е, че днес бяхме твърде меки на терена, а това е детайл, върху който задължително трябва да работим много здраво през седмицата“, завърши Алегри.

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Снимки: Gettyimages

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