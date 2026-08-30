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Илиан Илиев: В ЦСКА има неспокойство, а ние ги улеснихме с три гола, не съм ядосан, а разочарован

  • 30 авг 2026 | 23:43
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Наставникът на Черно море Илиан Илиев заяви, че е разочарован след днешното поражение с 1:3 от ЦСКА, защото, според него, футболистите му са улеснили максимално "червените".

“Не съм ядосан съм, а разочарован. Цяла седмица говорехме, че в ЦСКА ще има неспокойство и не трябва да ги улесняваме с лесни голове. Много лесни три гола. ЦСКА има добри играчи и дадеш ли им малка ситуация, бележат. Проблемът не е толкова спортно-технически, колкото в главата на футболистите. Правим грешка и стана 3:1.

Знаем, че играят в ромб, има доста присъствие в централната двойка, но е лошо, че вторият гол падна след пас през центъра. Тези неща са следствие на това, което се случва в главата.

Знаехме, че можем да попаднем в такава ситуация, не чак толкова тежка, но трябва да го преодолеем. Гледаме към другия мач.

ЦСКА имаше несигурност, допускаше грешки. Те наказаха нашите, а ние техните - не. Знаем, че могат да играят един на един. Ако влизаме с настройка, че ще загубим, ще се случи. Знаем, че играчите могат повече, но трябва да се покаже. Голямото разочарование ще си остане.

Трябва да коригираме поведението на терена, да пренастроим главите. Тогава можем да очакваме добри резултати", заяви Илиев след двубоя.

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Снимки: Борислав Трошев

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