Успехи за Рен и Париж ФК в Лига 1

С победно попадение от дузпа в добавеното време Рен надви драматично гостуващия Льо Ман с 3:2 в мач от втория кръг на първенството на Франция, а в друга среща от неделната програма Париж ФК срази Ница с 3:0.

В 5-ата минута Естебан Лепол вкара ранен гол за Рен след асистенция на Иса Сумаре, а в 26-ата капитанът Валентин Ронжие удвои преднината на тима. Льо ман изравни с две попадения на Луи Маута в 30-ата минута и в 54-ата от дузпа. В 69-ата минута Льо Ман остана с десет души на терена, след като червен картон получи Джибрил Сидибе. В шестата минута на добавеното време Естебан Лепол донесе победата на Рен след втора дузпа в мача.

По-рано през деня Париж ФК постигна убедителен успех с 3:0 над Ница.

В 21-вата минута Ласин Синайоко даде аванс на тима след точно изпълнена дузпа. Домакините запазиха преднината си до почивката, а след подновяването на играта бързо стигна до второ попадение. В 51-вата минута Самир Шерги получи топката в наказателното поле и я изпрати в мрежата за 2:0. В 89-ата минута домакините сложиха точка на спора. Патрик Заби намери Венсан Маркети, който отблизо оформи крайния резултат.

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