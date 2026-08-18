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Цветомир Младенов: Готови сме

  • 18 авг 2026 | 14:47
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Цветомир Младенов: Готови сме

През последните сезони, Академик (Свищов) е сред претендентите за върха в Северозападната Трета лига.

Треньорът му Цветомир Младенов коментира пред Sportal.bg процесите при „студентите“ и намеренията им за предстоящата кампания.

„Проведохме нормална подготовка – свършихме всичко, което беше заложено в програмата ни. Запазихме състава си от последния сезон. Привлякохме няколко млади футболисти. Готови сме. Очаквам четири, пет отбора да се конкурират за челните места в класирането. Ние ще излизаме за всеки мач с амбицията да го спечелим“.

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