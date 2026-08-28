Илиян Трифонов за гостуването в Свищов

В неделя вторият отбор на Етър (Велико Търново) ще играе в Свищов с Академик. Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига.

„Сериозен тест за нас. Със съперника се познаваме отлично. Имаме възможност да проверим докъде сме срещу отбор, който е фактор в първенството. Имат добри футболисти. Ние обиграваме нашите за първия отбор на Етър. Който е по-мотивиран, концентриран и се вложи в предстоящия мач, е с по-добри шансове за успех“, коментира пред Sportal.bg треньора на „виолетовите“ Илиян Трифонов.

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