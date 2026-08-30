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  3. Шампионът Бяла договори контроли срещу сръбския Напредак, смени съперник в Румъния

Шампионът Бяла договори контроли срещу сръбския Напредак, смени съперник в Румъния

  • 30 авг 2026 | 18:52
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Шампионът Бяла договори контроли срещу сръбския Напредак, смени съперник в Румъния

Шампионът на България по хандбал за жени Бяла договори контроли срещу сръбския първодивизионен Напредак като част от подготовката си за участието в турнира EHF European Cup Woman 2026/2027, съобщиха от клуба. Носителките на националната титла за последните пет сезона ще гостуват за две проверки в Крушевац на 26 и 27 септември.

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Възпитаничките на треньорката Виктория Жосан приключиха първата седмица от лятната си подготовка и получиха няколкодневна почивка, като ще се съберат отново на 4 септември за втори мини лагер. Планираните за 5 и 6 септември приятелски срещи срещу Миовени пропаднаха заради промяна в програмата в румънската дивизия А. От ръководството на Бяла реагираха мигновено и осигуриха контрола на 7 септември от 14,45 часа в зала "Аполо" в румънската столица срещу девойките на КСМ Букурещ, които през последния сезон достигнаха до финала на девическата Шампионска лига, загубен драматично след дузпи от унгарския Ференцварош.

Сезонът за българския хандбален шампион при дамите започва с мачовете от втория кръг на EHF European Cup Women на 3 и 4 октомври срещу израелския Холон. Двете срещи ще се играят в "ОЗК Арена Бяла" заради нестабилната обстановка в Близкия изток.

Снимка: официална Фейсбук страница на Хандбаленклуб Бяла

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