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  3. Лийдс и Брентфорд за пореден път не се победиха, за което трябва да съжаляват “пчеличките”

Лийдс и Брентфорд за пореден път не се победиха, за което трябва да съжаляват “пчеличките”

  • 30 авг 2026 | 18:25
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Лийдс и Брентфорд за пореден път не се победиха, за което трябва да съжаляват “пчеличките”

Лийдс и Брентфорд вече имат по четири точки след първите два кръга от новия сезон в Премиър лийг, след като двата отбора завършиха 1:1 в сблъсъка си на “Елънд Роуд”. Това бе четвърто поредно равенство между тези два тима.

Даниел Фарке бе направил само една промяна - Ноа Окафор стартира за сметка на Хари Уилсън. Илия Груев отново не бе в групата, въпреки че в петък мениджърът заяви, че българинът е много близо до завръщане. Джейдън Антъни и Микел Дамсгор стартираха за Брентфорд.

Лондончани бяха много по-добрият отбор през първото полувреме, в което оправиха 11 удара, четири от които точни. Игор Тиаго, Кевин Шаде и Микел Дамсгор пропуснаха добри ситуации, като в тези моменти и Джеймс Трафърд се прояви добре на вратата на домакините.

"Пчеличките" обаче трябваше да почакат за това да материализират превъзходството си. В 41-вата минута Люис-Потър центрира ниско отляво, а Кевин Шаде много технично засече от въздуха с външната част на обувката си, пращайки топката в горния далечен ъгъл.

Второто полувреме беше доста по-равностойно, но Лийдс подобри значително играта си в сравнение с първата част. Джеймс Джъстин отправи един много опасен удар, който Келъхър изби, а Дан Джеймс пропусна още по-голяма ситуация 20 минути преди края, когато излезе сам срещу Келъхър, но прехвърли вратата.

В 79-ата минута Доминик Калвърт-Люин възстанови равенството. Нмеча добре овладя топката в наказателното поле на Брентфорд и стреля, а ударът му се превърна в асистенция за Калвърт-Люин, който засече отблизо за 1:1.

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Снимки: Imago

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