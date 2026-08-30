Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Арагон

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Арагон, която беше спечелена от Марк Маркес пред Педро Акоста и Марко Бедзеки:

Хорхе Мартин – 256 точки Марк Маркес – 237 Марко Бедзеки – 232 Фабио Ди Джанантонио – 208 Ай Огура – 203 Педро Акоста – 189 Раул Фернандес – 186 Франческо Баная – 143 Алекс Маркес – 128 Фермин Алдегер – 90 Лука Марини – 88 Енеа Бастианини – 84 Брад Биндър – 78 Диого Морейра – 64 Фабио Куартараро – 55 Франко Морбидели – 53 Йоан Зарко – 36 Жоан Мир – 33 Джак Милър – 28 Алекс Ринс – 24 Топрак Разгатлиоглу – 14 Маверик Винялес – 10 Икер Лекуона – 9 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 3 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0

Марк Маркес пречупи Педро Акоста за нова победа в Гран При на Арагон

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Снимки: Sportal.bg