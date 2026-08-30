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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Арагон

  • 30 авг 2026 | 15:58
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Арагон

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Арагон, която беше спечелена от Марк Маркес пред Педро Акоста и Марко Бедзеки:

  1. Хорхе Мартин – 256 точки

  2. Марк Маркес – 237

  3. Марко Бедзеки – 232

  4. Фабио Ди Джанантонио – 208

  5. Ай Огура – 203

  6. Педро Акоста – 189

  7. Раул Фернандес – 186

  8. Франческо Баная – 143

  9. Алекс Маркес – 128

  10. Фермин Алдегер – 90

  11. Лука Марини – 88

  12. Енеа Бастианини – 84

  13. Брад Биндър – 78

  14. Диого Морейра – 64

  15. Фабио Куартараро – 55

  16. Франко Морбидели – 53

  17. Йоан Зарко – 36

  18. Жоан Мир – 33

  19. Джак Милър – 28

  20. Алекс Ринс – 24

  21. Топрак Разгатлиоглу – 14

  22. Маверик Винялес – 10

  23. Икер Лекуона – 9

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Пол Еспаргаро – 3

  26. Кал Кръчлоу – 0

  27. Йонас Фолгер – 0

  28. Лоренцо Савадори – 0

  29. Микеле Пиро – 0

Марк Маркес пречупи Педро Акоста за нова победа в Гран При на Арагон
Марк Маркес пречупи Педро Акоста за нова победа в Гран При на Арагон
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Снимки: Sportal.bg

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