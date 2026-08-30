Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Арагон

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Арагон, която беше спечелена от Марк Маркес пред Педро Акоста и Марко Бедзеки:
Хорхе Мартин – 256 точки
Марк Маркес – 237
Марко Бедзеки – 232
Фабио Ди Джанантонио – 208
Ай Огура – 203
Педро Акоста – 189
Раул Фернандес – 186
Франческо Баная – 143
Алекс Маркес – 128
Фермин Алдегер – 90
Лука Марини – 88
Енеа Бастианини – 84
Брад Биндър – 78
Диого Морейра – 64
Фабио Куартараро – 55
Франко Морбидели – 53
Йоан Зарко – 36
Жоан Мир – 33
Джак Милър – 28
Алекс Ринс – 24
Топрак Разгатлиоглу – 14
Маверик Винялес – 10
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 3
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Марк Маркес пречупи Педро Акоста за нова победа в Гран При на АрагонДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg