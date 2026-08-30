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  3. От Русе към Италия: две млади надежди атакуват Европа с плажен волейбол

От Русе към Италия: две млади надежди атакуват Европа с плажен волейбол

  • 30 авг 2026 | 15:00
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От Русе към Италия: две млади надежди атакуват Европа с плажен волейбол

Само 24 часа делят Ивайла Кирева и Габриела Петкова от голямото европейско приключение. Двете млади състезателки от Русе стягат багажа за Италия, където ще представят България на Европейското първенство по плажен волейбол.

И ако допреди няколко месеца плажният волейбол е бил по-скоро ново предизвикателство за тях, днес Ивайла и Габриела вече са сред българските двойки, които ще мерят сили на европейската сцена.

Двете са състезателки на отбора по волейбол в зала „Автосвят"-Русе на Любо Ганев, а техен треньор на плажа е бившият национален състезател Мирослав Градинаров. Именно под негово ръководство младите волейболистки ще участват на високия форум.

Представянето им в турнирите през сезона не остана незабелязано. С всяко следващо състезание Кирева и Петкова показваха повече увереност, техника и характер, а резултатът вече е налице – Европейско първенство в Италия.

Ивайла и Габриела ще започнат участието си от квалификациите, но не пътуват просто за разходка до Италия. Двете са амбицирани да покажат най-доброто, на което са способни, и вярват, че могат да стигнат далеч.

Млади, амбициозни и с усмивка, която трудно остава незабелязана, двете русенски волейболистки вече са готови за голямата сцена. А плажът в Италия ще бъде следващият тест за едно дуо, което тепърва има да казва много в българския плажен волейбол.

Пожелаваме успех на Ивайла Кирева и Габриела Петкова – и нека италианското приключение започне с победа!

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