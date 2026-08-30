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  3. Отлична Вяра Парапунова с 19 точки при дебюта си за Каролина в NCAA

Отлична Вяра Парапунова с 19 точки при дебюта си за Каролина в NCAA

  • 30 авг 2026 | 12:17
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Отлична Вяра Парапунова с 19 точки при дебюта си за Каролина в NCAA

Европейската и световна шампионка за девойки с България Вяра Парапунова направи впечатляващ дебют в американския колежански волейбол, като стана реализатор №1 при загубата на Коастал Каролина от Дюк с 1:3 (25:17, 20:25, 19:25, 23:25) на старта на сезона в NCAA.

19-годишната посрещачка и девойка на Левски София започна като титуляр и завърши мач ас 19 точки (1 блок, 39,5 % ефективност в атака - 18 точки от 38 атаки).

Парапунова добави 10 спасени топки в защита записа дабъл-дабъл още в първия си официален мач за Коастал Каролина.

Българката беше №1 по успешни атаки сред всички състезателки на игрището. След нея за Каролина остана Анзли Ринард с 12 точки.

Най-резултатна за Дюк бе Ашби Зубчевич с 13 точки.

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