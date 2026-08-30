Канада с квота за ЛА 2028! След 32 години отново ще играе на Олимпийски игри

Женският национален отбор на Канада по волейбол си спечели място на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. след вълнуваща победа над домакина Доминиканска република в събота вечер в Санто Доминго. Канадките завоюваха олимпийската квота след успех с 3:1 (25:15, 20:25, 25:23, 25:14) в зала „Проф. Рикардо Джорджвър Ариас“.

Кийра Ван Рийк и Алекса Грей бяха лидери за Канада с по 22 точки всяка. Ван Рийк реализира 20 точки от атака, докато Грей добави 18 успешни нападения и четири аса. Централната блокировачка Наядоли Токбуом също имаше съществен принос с 11 точки, включително седем блокади. Канадският тим доминираше с предимство от 56:40 в атака и 8:3 от сервис линията. За Доминиканската република Брайелин Мартинес беше най-резултатна с 19 точки, а Йонкайра Пеня добави 13.

Този резултат увенча една паметна седмица за Канада, която към олимпийската си квалификация прибави и първата си титла от континенталния шампионат на НОРСЕКА за жени.

Класирането бележи четвъртото участие на Канада на Олимпийски игри и слага край на 32-годишно отсъствие от надпреварата. Канадските волейболистки са се състезавали на Игрите в Монреал 1976, Лос Анджелис 1984 и Атланта 1996. Квалификацията им за Лос Анджелис 2028 ще ги върне на олимпийската сцена в същия град 44 години след предишното им участие там.

Победата идва след историческото представяне на Канада по-рано през седмицата. На 26 август отборът спечели първата си континентална титла, побеждавайки САЩ в драматичен тайбрек с 3:2 (25:23, 25:23, 20:25, 18:25, 15:10). Канада спечели своя дебютен златен медал от шампионата на НОРСЕКА за жени, преди да насочи вниманието си към олимпийската квалификация.

Тъй като САЩ вече имаха осигурена квота като домакин на Лос Анджелис 2028, четирите най-високо класирани отбора, с изключение на американския, продължиха към полуфинали и последващ финал, като победителят се класира за Олимпийските игри.

Прогресът на Канада е подкрепен чрез програмата на ФИВБ „Волейбол Емпауърмънт“. Националната федерация е получила 1 533 500 долара за треньорска подкрепа, включително за назначаването на Джовани Гуидети за старши треньор и технически директор до края на сезон 2026.

Канадската програма също така е получила 75 000 долара за подкрепа с екипировка и 12 000 долара за инициативи за трансфер на знания до 2025 г.

Куба, Доминиканската република и Пуерто Рико също се класираха за Световното първенство през 2027 г. като трите най-високо класирани отбора от шампионата на НОРСЕКА, присъединявайки се към съдомакините САЩ и Канада.

Трите национални федерации също са се възползвали от подкрепата на ФИВБ. Куба е получила 177 000 щатски долара за треньорска подкрепа, Доминиканската република – 1 260 000 долара за треньори, както и подкрепа за екипировка и трансфер на знания, докато Пуерто Рико е получило 84 000 долара за треньорска подкрепа след предишни инвестиции в оборудване.

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