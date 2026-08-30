Филип нокаутира британеца и спечели шампионския пояс, а заработи двойно по-малко от него!

Хърватският боксьор Филип Хъргович стана шампион на IBF в тежка категория, след като нокаутира местния боец Мозес Итаума в лондонската О2 Арена. Хъргович беше в подчинено положение през по-голямата част от битката, но след това се развихри и с поредица от удари нокаутира Итаума на негова територия.

Сензационна загуба за новия супер нокаутьор в тежка категория

Въпреки това, дори и победата над британеца и спечелването на шампионската титла, не позволи на Филип да спечели повече пари от съперника си от този мач.

Според британските медии, общият награден фонд за тази битка е бил 2,2 милиона паунда, или 2,6 милиона евро. Въпреки това, печалбата не е била разпределена въз основа на изхода от битката, а двамата боксьори предварително са договорили своите хонорари. Според тази информация, Итаума е спечелил милион и половина паунда, докато Хъргович ще се завърне от Лондон с шампионския пояс и 700 000 паунда, или около 820 000 евро.



Все пак, трябва да се отбележи, че тези цифри не са официално потвърдени, но са цитирани от реномирани издания, така че вероятността за грешка е наистина малка.

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