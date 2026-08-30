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Един от най-обичаните състезателни филми ще има своето продължение

  • 30 авг 2026 | 10:50
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Един от най-обичаните състезателни филми ще има своето продължение

След години на слухове и спекулации беше потвърдено, че един от най-обичаните състезателни филми, „Дни на грохот“ (Days of Thunder), ще има своето продължение през лятото на 2028 година.

Новината беше обявена лично от Том Круз, който отново ще се превъплати в образа на състезателя от НАСКАР Коул Трикъл. Водещата женска роля пък ще бъде за Ан Хатауей, която практически ще замени Никол Кидман, която беше водещата дама в първия филм, който излезе през 1990 година.

На този етап няма повече информация за сюжета на филма, но със сигурност той ще се опита да повтори успеха на „Топ Гън: Маверик“. Продължението на „Топ Гън“ излезе 36 години по-късно, отново с Том Круз в главната роля и пожъна огромен успех, който дори доведе до разработването на трети филм от поредицата.

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