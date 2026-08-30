Глоувър Тейшейра размаза Шогун в битка на легендите

Глоувър Тейшейра доказа, че все още има какво да покаже в бойните спортове. Бившият шампион на UFC нанесе множество тежки удари на Маурисио Руа - Шогун в продължение на осем рунда и спечели с решение на съдиите главния боксов мач на галавечерта Spaten Fight Night 3 в събота.

Тейшейра постигна ранен нокдаун, но Руа постоянно намираше начин да оцелее, въпреки че понесе сериозни поражения по време на срещата. Тейшейра го засипваше с комбинации, а най-ефективните удари на Шогун бяха мощните и широко замахнати крошета, с които се опитваше да отговаря.

O GLOVER COMEÇOU A LUTA NO 220 FILHO! PEGA ESSA SEQUÊNCIA DE SOCOS NO 1° ROUND? SÓ VALE BOMBA! 🔥🥊



E QUERIA FALAR NADA, MAS O SHOGUN SENTIU, HEIN! 👀👀#SpatenFightNightNaGlobo #FightÉNaGlobo #SpatenFightNight3 pic.twitter.com/QV34Q6V4J6 — TV Globo (@tvglobo) August 30, 2026

Тейшейра не успя да стигне до нокаут, но заслужено спечели с категорично съдийско решение и добави победа срещу друга легенда на смесените бойни изкуства.

Тейшейра беше агресивен още от самото начало. Той притисна Шогун до въжетата и непрекъснато го обсипваше с удари. Няколко тежки попадения в тялото намериха чисто целта. Шогун отвръщаше, но не успяваше да пласира нищо наистина ефективно.

В последните секунди на първия рунд Тейшейра нанесе отлично премерен удар право в челюстта на Руа, който изглежда за кратко загуби равновесие точно с прозвучаването на гонга.

Тейшейра постигна нокдаун с поредица от удари, които накараха Шогун да залита назад, преди в крайна сметка да падне на ринга. Руа успя да се изправи преди края на отброяването и продължи. Рундът приключи малко след това, което му осигури едноминутна почивка за възстановяване.

Тейшейра продължи атаката при всяка възможност, притискаше Руа до въжетата и го засипваше с удари. Шогун отвръщаше, когато можеше, но понасяше много сериозни попадения. Все пак трябва да му се признае, че не се предаде и не започна да отпада физически.

Проблемът беше, че когато Шогун успяваше да нанесе удар, Тейшейра почти не реагираше и веднага отговаряше с тежки и ефективни комбинации. Той систематично обработваше тялото на Руа, а след това пренасяше атаките си към главата.

До петия рунд Тейшейра вече изглеждаше по-бавен и това най-после позволи на Руа да пласира някои от най-добрите си удари. В шестия рунд обаче Тейшейра намери нови сили и започна да използва твърд прав удар с предната ръка, който отмяташе главата на Руа назад при почти всяка размяна.

В края на седмия рунд Тейшейра се хвърли напред и нанесе няколко поредни тежки удара. Изглеждаше, че Шогун е близо до поражението. Тейшейра продължи да го атакува, но времето изтече, преди да успее да нанесе евентуалния нокаутиращ удар.

Тейшейра продължи да разбива Шогун със своите комбинации и търсеше предсрочния край, но Руа намери начин да издържи до последния гонг.

Въпреки че напредналата възраст и на двамата бойци беше очевидна, Тейшейра и Руа предложиха зрелищен двубой в осем рунда. Тейшейра вече заяви, че с удоволствие би се състезавал отново, а представянето му показа, че определено все още е способен да води сериозни битки.

За Руа този двубой предварително беше представян като последен в кариерата му. Като се има предвид колко много поражения понесе в осемте рунда, вероятно оттеглянето е най-разумното решение на този етап от легендарната му кариера.

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