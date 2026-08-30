Да те глобят, защото си показал уважение към катастрофиралия шампион

Обиколката на Испания има нов лидер след падането и оттеглянето на Тадей Погачар в осмия етап. Трикратният подгласник в състезанието Енрик Мас пое червената фланелка. Той се качи на подиума в Херако след напрегнатия 171-километров спринтьорски етап, белязан от множество падания, но не облече червената фланелка. Вместо това лидерът на Movistar я държеше пред себе си. За първи път ще се състезава с нея в утрешния планински етап до Алто де Айтана.

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След финала Мас обясни пред TNT Sports, че отказът му да облече червената фланелка на подиума е бил знак на уважение към досегашния лидер Погачар.

„Честно казано, знам, че това е спорт и колоездене, но днес той падна. Не спечелих червената фланелка по този начин, затова смятам, че трябваше да демонстрирам уважението си към него“, заяви Мас.

Докато разпускаше след етапа, испанецът пожела на Погачар бързо възстановяване от привидно сериозните наранявания на лявото рамо и лявата страна на лицето.

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Мас обаче беше глобен 1600 евро за неспазването на протокола да облече червената фланелка на награждаването.

Световният шампион беше откаран директно в болница за прегледи и лечение, а пълната тежест на травмите му все още не е известна.

„Изключително жалко е, че изобщо се стига до падания, след това – че е толкова тежко, а накрая и че пострадалият е Тадей. Той носеше червената фланелка и случилото се наистина е много неприятно“, каза Мас.

„Разбира се, пожелавам му да се възстанови бързо. До края на сезона остават още доста състезания и се надявам да бъде в добра форма за тях.

Честно казано, не знам какво точно му има. Чух нещо за лакътя му, но съм сигурен, че е в най-добрите ръце и за него се грижат най-добрите лекари. Надявам се да се възстанови възможно най-бързо.“

След оттеглянето на Погачар Мас ще носи червената фланелка в неделя с минута преднина пред четирикратния победител във Вуелтата Примож Роглич от Red Bull–Bora–Hansgrohe. Феликс Гал от Decathlon CMA CGM се намира на още 11 секунди зад словенеца.

31-годишният Мас е завършвал втори в Обиколката на Испания през 2018, 2021 и 2024 година – съответно зад Саймън Йейтс, Ремко Евенепул и Роглич. Това обаче ще бъде първият случай в кариерата му, в който ще носи червената фланелка.

Мас заяви, че той и Movistar ще поемат отговорността и ще защитават новата му лидерска позиция.

„Сега започва друго състезание и се надявам да сме готови за него“, каза той пред TNT Sports.

„Утрешният етап е един от най-трудните наред с 20-ия. Трябва да се опитаме да се насладим на етапа и на мястото, на което ще се проведе. Знам, че отборът ще свърши страхотна работа.“

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