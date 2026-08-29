Тадей Погачар отпадна от Обиколката на Испания след тежко падане! Откаран в болница

Тадей Погачар, победителят в Тур дьо Франс, отпадна в осмия етап на Обиколката на Испания. Словенецът падна 32 километра преди финала и получи сериозна контузия.

POGAČAR OUT OF LA VUELTA 💔



The race is over for the Slovenian following a crash after the intermediate sprint. Wishing Tadej a speedy recovery! 🙏 pic.twitter.com/jXhKLFNKJ7 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 29, 2026

Тадей Погачар, смятан за един от най-добрите колоездачи на настоящото поколение, се опитваше да добави още едно постижение към фантастичната си колекция. Петкратен победител в Тур дьо Франс и триумфирал в Обиколката на Италия през 2024 г., 24-годишният словенец целеше да спечели и последната голяма обиколка.

Погачар стартираше като голям фаворит, а след 7 етапа вече беше натрупал преднина от 03 минути и 50 секунди пред втория в генералното класиране.

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.



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🔴https://t.co/zr72vqETBh pic.twitter.com/KnHG69yx8H — Teledeporte (@teledeporte) August 29, 2026

Осмият етап обаче се оказа прокълнат. На 33 километра преди финала Тадей претърпя падане. Опита се да се качи отново на велосипеда, но не успя.

Видимо ранен в лявото рамо, с кръв по лицето, той беше принуден да приеме съдбата си и се качи в линейка. Откаран е в болница за прегледи. Очаква се официални лица от отбора на UAE Team Emirates да предоставят повече информация.

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