Тадей Погачар отпадна от Обиколката на Испания след тежко падане! Откаран в болница

Тадей Погачар, победителят в Тур дьо Франс, отпадна в осмия етап на Обиколката на Испания. Словенецът падна 32 километра преди финала и получи сериозна контузия.
Тадей Погачар, смятан за един от най-добрите колоездачи на настоящото поколение, се опитваше да добави още едно постижение към фантастичната си колекция. Петкратен победител в Тур дьо Франс и триумфирал в Обиколката на Италия през 2024 г., 24-годишният словенец целеше да спечели и последната голяма обиколка.
Погачар стартираше като голям фаворит, а след 7 етапа вече беше натрупал преднина от 03 минути и 50 секунди пред втория в генералното класиране.
Осмият етап обаче се оказа прокълнат. На 33 километра преди финала Тадей претърпя падане. Опита се да се качи отново на велосипеда, но не успя.
Видимо ранен в лявото рамо, с кръв по лицето, той беше принуден да приеме съдбата си и се качи в линейка. Откаран е в болница за прегледи. Очаква се официални лица от отбора на UAE Team Emirates да предоставят повече информация.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google