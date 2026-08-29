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Тадей Погачар отпадна от Обиколката на Испания след тежко падане! Откаран в болница

  • 29 авг 2026 | 18:45
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Тадей Погачар отпадна от Обиколката на Испания след тежко падане! Откаран в болница

Тадей Погачар, победителят в Тур дьо Франс, отпадна в осмия етап на Обиколката на Испания. Словенецът падна 32 километра преди финала и получи сериозна контузия.

Тадей Погачар, смятан за един от най-добрите колоездачи на настоящото поколение, се опитваше да добави още едно постижение към фантастичната си колекция. Петкратен победител в Тур дьо Франс и триумфирал в Обиколката на Италия през 2024 г., 24-годишният словенец целеше да спечели и последната голяма обиколка.

Погачар стартираше като голям фаворит, а след 7 етапа вече беше натрупал преднина от 03 минути и 50 секунди пред втория в генералното класиране.

Осмият етап обаче се оказа прокълнат. На 33 километра преди финала Тадей претърпя падане. Опита се да се качи отново на велосипеда, но не успя.

Видимо ранен в лявото рамо, с кръв по лицето, той беше принуден да приеме съдбата си и се качи в линейка. Откаран е в болница за прегледи. Очаква се официални лица от отбора на UAE Team Emirates да предоставят повече информация.

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