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Чавдар Троян излъга Павликени пред рекорден брой зрители

  • 30 авг 2026 | 00:33
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Чавдар Троян излъга Павликени пред рекорден брой зрители

Чавдар Троян надви у дома едноименния тим на Павликени с 1:0. Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига. В 85-ата минута Евгени Игнатов стреля, вратаря на гостите изби топката, но Александър Скорчев я вкара в мрежата му. На единственото попадение се зарадваха над хиляда зрители – рекорд за последните години на футбола в Троян. През първото полувреме, съперниците заложиха на надлъгването. В края му, троянския вратар Васил Тодоров спаси голов удар. След почивката нервното напрежение се покачваше. Съдията отстрани с червени картони Йордан Йорданов от Павликени и Теодор Коларов от домакините.

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