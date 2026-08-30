Чавдар Троян излъга Павликени пред рекорден брой зрители

Чавдар Троян надви у дома едноименния тим на Павликени с 1:0. Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига. В 85-ата минута Евгени Игнатов стреля, вратаря на гостите изби топката, но Александър Скорчев я вкара в мрежата му. На единственото попадение се зарадваха над хиляда зрители – рекорд за последните години на футбола в Троян. През първото полувреме, съперниците заложиха на надлъгването. В края му, троянския вратар Васил Тодоров спаси голов удар. След почивката нервното напрежение се покачваше. Съдията отстрани с червени картони Йордан Йорданов от Павликени и Теодор Коларов от домакините.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google