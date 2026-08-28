Димо Атанасов: Поредно изпитание

Едноименният тим на Павликени ще гостува утре на Чавдар Троян. Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига.

„Отборът ни е много млад. Нуждае се от време за да разгърне потенциала си. Грешките са част от такъв процес. Съставът от Троян е доста по-добър от онзи, който дебютира преди година. Заключението – предстои ни поредно сериозно изпитание. Наясно сме, че ще е трудно, но възможностите на момчетата дават надежда, че можем да се справим“, коментира пред Sportal.bg Димо Атанасов, треньор на Павликени.

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