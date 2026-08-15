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Шест гола за хикс в Павликени

  • 15 авг 2026 | 12:11
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Шест гола за хикс в Павликени

3:3 приключи приятелската среща в Павликени между едноименния тим и Етър II (Велико Търново). Стана интригуваща контрола, в която треньорите пуснаха в игра всичките си футболисти. Калоян Ненчев даде преднина на гостите в края на първото полувреме. Четвърт час след почивката, Траян Димитров удвои аванса на търновлии. Йордан Йорданов и Виктор Енчев възстановиха равенството до 75-ата минута. След десетина минути, Радостиан Димитров вкара третия гол за дубъла. Йорданов фиксира окончателното 3:3, секунди преди последния съдийски сигнал.

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