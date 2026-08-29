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  3. Фиорентина бе унизен от новак на големия си празник

Фиорентина бе унизен от новак на големия си празник

  • 29 авг 2026 | 21:51
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Фиорентина допусна втора тежка загуба в първенството. "Виолетовите" отстъпиха на новака Фрозиноне с 0:3 във Флоренция и след първите два кръга в Серия А имат седем допуснати гола и нито един отбелязан. Резултатът развали празненствата по случай 100-годишната на клуба, като на трибуните бяха част легендите, сред които Габриел Батистута, Мануел Руи Коща и Клаудио Раниери.

Фрозиноне започна мача на скорост и Патрицио Мазини накара Давид Де Хеа да се намесва. След това домакините започнаха да контролират случващото се на терена и попадение на Палмизани бе отменено поради засада. Лятното попълнение Мастантуоно отправи един изстрел от границата на наказателното поле, но не бе достатъчно точен. В 26-ата минута Антонио Раймондо изведе гостите напред след пробив и подаване на Гиорги Квернадзе.

Фиорентина нямаше късмет, тъй като удари греда на два пъти за кратък период. Първо Мастантуоно го направи, а малко по-късно Виктор Валдепеняс уцели гредата с удар отблизо. Фрозиноне обаче нанесе втори удар в 38-ата минута, когато Габриеле Бракалия засече топката след ъглов удар. Новакът беше близо до още едно попадение преди почивката, но Де Хеа се намеси след изстрел на Ойоно.

През втората част "виолетовите" опитаха да обърнат нещата. Удари на Чер Ндур и Мастантуоно минаха покрай вратата. Ситуацията за домакините обаче се влоши в 68-ата минута, когато Фрозиноне стигна до трети гол. С прекрасно подаване Бракалия изведе Раймондо, който овладя и заби топката в мрежата. Това сякаш пречупи съперника и тимът на Фабио Гросо се примири със загубата.

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Снимки: Imago

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