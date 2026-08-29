Майнц не успя да се пребори у дома с новак

Майнц 05 не успя да се справи с новака Падерборн у дома и завърши 0:0 в първия мач за двата отбора от Бундеслигата. Домакините бяха по-активният отбор и отправиха общо 22 удара , но така и не успяха да реализират решителното попадение.

Remis zum Auftakt. pic.twitter.com/eVKZXm3pgo — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) August 29, 2026

Домакините бяха близо до гол още в първите минути, когато ударът на Жае-Сун Лий пропусна целта с малко. В средата на първото полувреме пак южнокорейският национал не бе далеч от попадение, но ударът му мина встрани. Най-чистото положение пък се откри пред Филип Титц в 37-ата минута, когато след корнер получи подаване от национала Надим Амири и стреля с глава, но ударът му се отби в гредата.

През втората част натискът на Майнц продължи, като последователно Филип Мвене, Титц и Доминик Коор тестваха с удари новопривлеченият от Хановер 96 вратар Нахуел Нол. Стражът обаче внимаваше и успя да запази точката за тима си.

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Снимки: Imago