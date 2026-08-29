Променят движението около "Арена София" за Евроволей 2026

Временни промени в организацията на движението ще бъдат въведени в София заради предстоящото европейското първенство по волейбол за мъже. Шампионатът, на който България е съдомакин заедно с още три държави, ще се проведе от 9 до 22 септември 2026 г в "Арена София". Това съобщиха от Столична община.

По време на състезанието ще бъде разрешен престоят и паркирането на автомобили по бул. "Асен Йорданов" в участъка от пл. "Площад на авиацията" до бул. "Шипченски проход", без да се засягат спирките на обществения транспорт.

На 9 септември, когато е откриващият мач от турнира, в който България среща Северна Македония, паркирането ще бъде разрешено от 17:00 ч. до приключването на срещата по откриването на първенството.

На 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 и 22 септември мярката ще бъде в сила от 15:00 ч. до края на волейболните срещи за съответния ден.

Влизането на автомобили по бул. "Асен Йорданов" в двете посоки ще бъде ограничавано само при запълване на капацитета на прилежащия паркинг към многофункционалната спортна зала "Арена София" и по нареждане на отдел "Пътна полиция" при СДВР.

Ограниченията няма да се отнасят за превозните средства на обществения транспорт.

Автобусни линии № 73, 76, 204, 213, 304 и 604 ще обслужват двупосочно спирка "ж.к. Изток".

Предвиден е и допълнителен обществен транспорт след приключването на волейболните срещи.

От 21:00 до 23:00 ч. на 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20 и 22 септември "Столичен електротранспорт" ще осигури четири съчленени тролейбуса. При струпване на пътници и по преценка на Пътна полиция те ще бъдат включвани по линии № 3, 4, 5 и 11.

На 10, 13 и 15 септември в същия часови диапазон ще бъдат осигурени допълнителни тролейбуси, които при необходимост ще се включват по линии № 5 и 11.

Освен това на 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 и 22 септември нощните коли по тролейбусни линии № 3, 4, 5 и 11 ще се обслужват със съчленени тролейбуси.

Промените са част от мерките за поемане на очаквания засилен трафик и пътникопоток около "Арена София" по време на Европейското първенство.

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