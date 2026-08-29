Ник Муянович влиза под светлините на прожекторите в преследване на слава на ЕвроВолей

По-малко от две седмици преди началото на мъжкото европейско първенство по волейбол ЦЕВ Енел ЕвроВолей 2026, Ник Муянович пристига на турнира като много по-различен играч от тийнейджъра, спечелил бронз на същото състезание преди три години. Сега, на 21 години, словенският диагонал се утвърди като една от най-ярките млади звезди в европейския волейбол. Това стана след пробивна година и историческо лято, в което той помогна на Словения да спечели първия си медал от Волейболната лига на нациите (ВЛН), завършвайки като втори най-добър реализатор в турнира.

Словения влиза в ЦЕВ Енел ЕвроВолей 2026 с огромна увереност след историческия си успех това лято. Отборът се превърна в една от най-постоянните сили в европейския волейбол, достигайки до подиума във всяко от последните три издания на ЕвроВолей. Сега, само седмици след като спечелиха първия си медал от ВЛН, словенците пристигат на европейското първенство с нов импулс, а Ник Муянович е сред играчите, които трябва да бъдат наблюдавани.

Само на 21 години, Ник Муянович се превърна в ключова фигура в отбора на Фабио Соли през последните два сезона, демонстрирайки своята универсалност, талант и нарастваща зрялост на международната сцена. Това лято той направи още една голяма крачка напред, завършвайки ВЛН като втори най-добър реализатор и помагайки на Словения да напише история в Нинбо. Муянович отбеляза впечатляващите 37 точки срещу Полша в груповата фаза на ВЛН – четвъртото най-високо индивидуално постижение в историята на турнира, като само Нимир Абдел-Азиз е отбелязвал повече. В крайна сметка той завърши надпреварата с 277 точки, само с една по-малко от Алекс Николов. След това поведе Словения с 24 точки при историческата победа с 3:1 над Япония в мача за бронзовите медали. За Муянович обаче значението на медала надхвърля статистиката.

„Беше голямо пътуване за нас. Не бях в отбора в годините, когато се борехме и завършвахме на четвърто място, така че не съм изпитвал цялото това разочарование, тъй като получих редовна роля едва миналата година. Но познавам донякъде това чувство от миналия сезон, въпреки че не бях толкова ангажиран, колкото тази година. Това е огромен медал за нас и съм наистина щастлив, че успях да бъда част от такова голямо постижение. Надявам се, че това ще бъде и добра мотивация за нас занапред – за предстоящото европейско първенство, а след това и за следващите няколко сезона – да знаем, че сме способни да се състезаваме и да побеждаваме такива отбори във важни мачове.“„За мен лично също е специално. Вече спечелих медал с националния отбор на ЕвроВолей 2023, но този се усеща много по-различно, защото реално играх в мачовете. Разбира се, дори когато си на пейката, ти все още си част от отбора и допринасяш по свой начин, но сега чувствам, че успях да дам повече на отбора тази година и това означава много за мен. В същото време има и леко разочарование, защото усещам, че в някои мачове, като полуфинала срещу Полша, не успях да дам толкова, колкото мога. Така че мисля, че това е наистина голяма стъпка напред, както за нас, така и за мен лично.“

Тази стъпка напред е изградена върху универсалността. Пробивът на Муянович дойде миналия сезон, когато контузии на посрещачите в словенския отбор го принудиха да се премести от обичайната си позиция на диагонал. Вместо просто да запълни празнина, той превърна неочакваното предизвикателство във възможност, впечатлявайки както във ВЛН, така и на първото си световно първенство във Филипините. Сега, завърнал се на номиналната си позиция, той признава, че преходът не е бил съвсем лесен.

„И да, и не. Бих казал, че миналата година всъщност беше по-лесна от тази, защото към мен нямаше никакви очаквания. Всички си мислеха: „Нямаме други варианти, така че нека просто видим какво ще стане, да го пуснем и да се надяваме на най-доброто“. Тази година, в началото на сезона, може би очакванията отвън бяха същите, но аз сам си поставих повече напрежение и очаквания. Исках да бъда по-полезен, отколкото на световното първенство, особено защото не завършихме добре там миналата година. Бих казал, че по-голямата промяна този сезон беше да си върна ритъма, който имах на световното, и да работя върху някои неща, най-вече посрещането, но също и атаката и играта ми като цяло. Хубаво е да се върна на поста диагонал, но в същото време, тъй като в началото на сезона с националния отбор прекарах толкова много време в тренировки като посрещач, чувствам, че не съм толкова добър на диагонала, колкото знам, че мога да бъда. Имах някои добри мачове и добри представяния, но все още усещам, че има много накъде да се подобрявам и искам да се доближа до най-добрата си форма за европейското първенство“, сподели Муянович.

Трансформацията е забележителна в сравнение с първия му опит на ЕвроВолей. Муянович вече беше част от отбора на Словения, спечелил бронз през 2023 г., като направи своя дебют в турнира едва на 18 години. Но ролята му – и неговата гледна точка – са се променили значително през изминалите три години.

„Единственият ярък спомен, който имам от онзи турнир, е последната точка на Рок Можич в последния мач. Това е доста добър спомен, но тогава бях много по-млад и неопитен, както с волейбола, така и с нагласата, която смятам, че трябва да имаш в отборните спортове. Бях малко по-съсредоточен върху себе си, отколкото трябваше. Не мисля, че се радвах на медала толкова, колкото би трябвало, защото бях разочарован и си мислех: „Защо не играх?“. С течение на годините, особено след сезона в Монца и повечето време с националния отбор, някак си пораснах. Научих се да се радвам за отбора си, дори и да не съм аз този, който играе.“

Тази зрялост сега е важна част от стойността на Муянович за словенския отбор, който продължава да преследва единствената голяма награда, липсваща в колекцията му: европейско злато. Словения печели сребро на ЕвроВолей през 2015, 2019 и 2021 г., последвано от бронз през 2023 г., което ги прави един от най-постоянните отбори на европейската сцена през последните години. Първият им медал от Волейболната лига на нациите в Нинбо само затвърди позицията им сред водещите претенденти преди тазгодишното европейско първенство.

„Нашата цел по принцип винаги е да се борим за златния медал. Очевидно досега не се е получавало, но мисля, че е важно да имаш високи амбиции. Ако не работиш за възможно най-добрия резултат, според мен е много по-вероятно да се представиш дори по-слабо от очакваното. Така че винаги се целим в златото и това не се е променило – нито за Волейболната лига на нациите, нито сега за ЕвроВолей, защото смятам, че сме способни да го спечелим. Надявам се да допринеса за отбора толкова добре, колкото в някои от мачовете във ВЛН, защото мисля, че ако си свърша работата и играя толкова добре, колкото знам, че мога, можем да постигнем нещо наистина голямо.“

„Като цяло наистина искам този сезон да бъде добър. Чувствам, че сме в добра позиция като отбор в момента. Има няколко дребни спънки и неща, които не са идеални, но предполагам, че винаги ще е така. Като цяло усещам, че енергията и формата на играчите са на много добро ниво и искам да се възползвам максимално от това и да се опитам да спечеля нещо голямо на европейското първенство“, подчерта Муянович.

Пътят дотук започва в Камник, където Муянович за първи път хваща волейболна топка на около 10-годишна възраст. Волейболът обаче не е първият му избор. Той играе баскетбол, пробва гимнастика и участва в различни училищни спортове, докато баща му, Шемсо Муянович, също е играл волейбол.

„Когато бях дете, практикувах много спортове. Играех предимно баскетбол и малко гимнастика, а в училище опитвах много различни неща. Тогава, на един младежки регионален турнир с моето училище, имаше треньор от отбора в моя град, който няколко пъти се опита да ме насърчи да се присъединя. Винаги му казвах, че играя баскетбол и съм отдаден на него, така че няма да се прехвърля. Но един мой съученик на практика ми каза: „Просто го направи за една седмица и виж как ще се почувстваш“. Тогава започнах да тренирам волейбол и усетих, че това е нещото за мен. Никога не съм мислил, че ще стана професионалист, чак много по-късно. Родителите ми бяха много ориентирани към ученето, така че да стана професионален спортист не ми минаваше през ума. Но усетих, че волейболът е моят спорт. Нямах същото чувство с другите спортове, които опитах.“

Неговото пътешествие започва по времето, когато Словения прави първия си пробив на ЕвроВолей. През 2015 г. националният отбор печели първия си сребърен медал от европейско първенство, но Муянович все още не следи спорта достатъчно отблизо, за да оцени случващото се. „По онова време изобщо не гледах този спорт. Бях по-увлечен по видеоигри и телевизионни сериали. Въпреки че играех волейбол, всъщност не го гледах до много по-късно.“

Сега Муянович е не само един от играчите, които трябва да се следят на ЕвроВолей, но и състезател, от когото по-младите поколения могат да вземат пример. Издигането му идва без традиционната история за детски спортен идол, въпреки че няколко играчи са повлияли на развитието му по пътя. „Когато бях много малък, не, нямах идол, защото, както казах, не гледах много спорт. Когато започнах да играя в Камник, там беше и Митя Гаспарини. Той беше един от най-добрите диагонали, които сме имали, така че за известно време беше мое вдъхновение. След това, когато отидох в Монца, прекарах известно време със Стивън Маар, който в крайна сметка се оказа – и все още е – една от причините да успея да развия по-добра нагласа към волейбола. Много съм му благодарен за това.“

„Когато хората ме питат за моя идол, не бих казал, че го боготворя, но наистина уважавам подхода му към волейбола. Той вероятно е една от причините да стигна толкова далеч, колкото съм днес.“

От 18-годишен резервен играч, спечелил бронзов медал през 2023 г., до един от най-резултатните състезатели във Волейболната лига на нациите три години по-късно, възходът на Муянович е бърз.

Сега той се завръща на ЦЕВ Енел ЕвроВолей 2026 за мъже в напълно различна роля и с различна нагласа. Словения никога не е крила амбициите си най-накрая да достигне до върха на европейския подиум. След историческия първи медал от Волейболната лига на нациите и с пристигането на Муянович на ЕвроВолей в пика на младата му кариера, следващата глава от това преследване може да се превърне в една от най-интригуващите истории на турнира.

cev.eu

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