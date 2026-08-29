Дучето: ЦСКА не е полигон за неудачници! Ако не си разбрал, че винаги се гони първо място, сгъвай цирка

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Бившият тартор на организираните привърженици на ЦСКА Димитър Ангелов говори по актуални теми, свързани с армейците. Дучето заяви, че отборът от Борисовата градина винаги преследва шампионската титла.

"Аз съм от ЦСКА, защото моят отбор играе винаги за първо място. Моят турнир е КЕШ. Традицията – това е ЦСКА. Другото е дърво без корен. Моите идоли се бореха винаги за първото място. Който не го е разбрал, значи има ментален проблем. 3:0 за Византия, това е лошото. При конкурентите има човек, който разбира от футбол. На фона на всичко друго, сектор "Г" е свято място. Децата имат дух. Ако ги няма тях, за жалост пътят като манталитет се приближава до "Овча купел". А ние сме от Борисовата градина. Дай боже новият стадион да го разширяват три пъти", заяви Дучето пред "Топспорт".

"През 1976 г. София нямаше един милион души. На мача с Академик стадионът беше пълен. Как ти се струва? Икономиката на държавата е в големия град, вече сме два милиона. Да няма 30 000 души и да се мерим кой е по-по-най, по-добре при Бате Енчо. Едните били 30 000, другите 40 000. През 1982-ра бихме Байерн (Мюнхен) с 4:3, дадох 20 лева на Коко Бандев за билет за "Г". Платих си го. Въпросът е в продукцията. Опашка за простотии няма. Кръчмата е пълна, когато предлага хубава кухня, добро мезе и пиене. Същото е на стадиона", продължи известният цесекар.

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"През 1999-2000 г. видях как лъжат най-богатия човек: "Дай за тия, дай за ония, Васко". Видях как идват Лима и Соуса, как си тръгват от аерогарата. Видял съм хора, дето много обичат ЦСКА, ама искат да го обичат на заплата. Не става така.

През 1980 г. дойдоха над 1000 човека от Нотингам. Слиза един от техните от автобуса, Делов от "Изток" го посрещна, случи му се на англичанина случка. При естрадата до "Армията" има две дървета. Бяхме "наказали" над 100-200 шала на Нотингам. Ей, който дойдеше в София, ядеше бой! Неповторима емоция.

Сектор "Г" си знае работата. Хората обичат ЦСКА, дават си времето, кръвта и парите. Онези, които мислят, че отборът им е длъжен, седят до ръководството. ЦСКА е ЦСКА, защото ги има хората от Северната трибуна. Утехата, че играем в Лига на конференции - не! Играе за първото място и Шампионска лига. Ако взимаш заплата в ЦСКА и не си го осъзнал, сгъвай цирка. ЦСКА не е полигон за неудачници", каза още Дучето.

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