Дубай в центъра на скандал в Евролигата, започва дисциплинарна процедура заради съотборник на Везенков

Сагата около Томас Уолкъп и Дубай продължава да се развива, като Евролигата официално открива дисциплинарно производство срещу баскетболния клуб от Обединените арабски емирства.

Организаторите на турнира ще разследват методите, използвани от Дубай БК при опита им да привлекат Уолкъп, който има действащ договор с гръцкия гранд Олимпиакос.

Причините за започването на процедурата са две:

Първо, Дубай е осъществил контакт с играча в разрез с правилата на Евролигата. Според наредбите, преговори с баскетболист могат да се водят единствено в последните 60 дни от неговия договор с настоящия му клуб.

В случая с тексасеца с гръцки паспорт, контрактът му с Олимпиакос изтича през лятото на 2027 г. и не включва клауза за откупуване.

Втората причина са публичните изявления на генералния мениджър на Дубай, Деян Каменяшевич. Той заяви, че клубът е направил всичко възможно, за да си осигури услугите на 34-годишния гард.

Тези две действия са накарали ръководството на Евролигата да сметне подхода на арабския клуб за неправомерен, което е и основанието за стартиране на разследването по случая.

От самото начало на лятото позицията на Олимпиакос е категорична – Уолкъп не се продава. Предстои да се види как ще се развие ситуацията и за двете страни.

Същевременно е важно да се отбележи и в какво състояние са отношенията между клуба и самия играч. Според наличната информация, през цялото това време Уолкъп не е осъществил никакъв контакт с нито един представител на отбора.

Наред с това 34-годишният гард не показва никакво намерение да се завърне и да изпълнява задълженията си към тима. Очаква се да станат ясни следващите стъпки, които Олимпиакос ще предприеме. Припомняме, че клубът вече го призова за обяснение заради отсъствието му от първата сбирка на отбора преди началото на предсезонната подготовка.

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