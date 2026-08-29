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Чопра пропуска Азиатските игри и финалите на Диамантената лига заради контузия

  • 29 авг 2026 | 15:17
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Чопра пропуска Азиатските игри и финалите на Диамантената лига заради контузия

Носителят на олимпийска и световна титла в хвърлянето на копие Нирадж Чопра обяви, че ще пропусне остатъка от атлетическия сезон за 2026 г., след като е получил контузия в глезена. Това го изважда от участие в предстоящите Азиатски игри в Япония.

“След период на усилена работа най-накрая почувствах, че набирам инерцията, която търсех, с най-доброто си постижение за сезона в Лозана. За съжаление, малко след това скъсах връзка на глезена по време на тренировка. След разговори с моя лекар и екипа ми решихме, че ще пропусна остатъка от този сезон“, се казва в изявление, публикувано от него в социалните мрежи.

“Разочароващо е, особено защото чувствах, че съм близо до намирането на своя ритъм. Но както се казва, пречките са част от пътя. Сега фокусът ми е върху доброто възстановяване и завръщането още по-силен. Благодаря на всички за любовта и подкрепата.“

Новината за контузията му идва само ден, след като той се класира за финалите на Диамантената лига, които трябва да се проведат в Брюксел на 5 септември, въпреки че участва само в две състезания от престижната еднодневна верига.

Чопра си беше осигурил 12 точки, след като завърши втори както на Диамантената лига в Доха и Лозана, съответно на 19 юни и 21 август. Това му отреди шесто място в класирането и правото да се състезава в големия финал в Брюксел, където победителят печели всичко.

28-годишният атлет беше в процес на завръщане след възстановяване от контузия в долната част на гърба, която го тормозеше от септември миналата година. Травмата забави завръщането му до Диамантената лига в Доха.

Той не беше на 100% готов на последните Игри на Британската общност в Глазгоу, но успя да спечели сребърен медал с най-добро постижение за сезона от 85.83 метра.

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Снимки: Gettyimages

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