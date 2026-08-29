Калина Венева заби 14 точки за победа на Бреша над Тренто в контрола

Калина Венева стана най-резултатна за новия си италиански клуб Банка Валсабина Милениум (Бреша) при победата над Итас Трентино с 2:1 (26:24, 25:21, 19:25) в контролна среща.

Предсезонната подготовка започна! Волейболистките на Банка Валсабина Милениум (Бреша) официално излязоха на игрището за първата си съвместна тренировка за сезона срещу Итас Трентино (Тренто) на треньора Белтрами. Нови попълнения и утвърдени състезателки се завърнаха в горещата зала „Палад Джордж“ пред повече от 100 фенове по трибуните.

Банка Валсабина Милениум Бреша - Итас Трентино 2:1 (26:24, 25:21, 19:25)

Банка Валсабина Милениум Бреша: Оливото 11; Модестино 3; Новосел 10; Шилковски 1; Бартолучи 0; Парокиале (Л); Маркович 9; Нардели 9; Руджери-либеро КАЛИНА ВЕНЕВА 14; Биценко)

Треньор: Солфорати

Итас Трентино: Ристори 2; Рициери 0; Луки (Л); Фрелих; Монца 2; Сисмонди 7; Галберо; Лапорта-либеро ( Памио 9; Боволента; Сузио 12; Коломбо 10; Йоб 5)

Треньор: Белтрами.

Треньорът Матео Солфорати избра Бартолучи за разпределител в диагонал с Нардели (използвана на тази позиция поради отсъствието на двата диагонала Каваленка и Михалевич, ангажирани със съответните си национални отбори: Португалия и Хърватия се класираха за осминафиналите на Европейското първенство 2026). В центъра бяха Оливото и Маркович, на четвърта зона – Венева и Новосел, а капитанът Парокиале беше либеро. Треньорът Белтрами заложи на Монца в диагонал с Коломбо, Сисмонди и Йоб в центъра, Памио и Сузио на четвърта зона, а Лапорта като либеро.

Първите минути на мача бяха равностойни, след което Милениум се отличи с новите си попълнения Венева (11-6) и Новосел (14-13). Тренто остана близо в резултата (14-12), но Оливото отново увеличи преднината с добра блокада (19-16). В края Валсабина допусна изненада: след като поведе с 24-21, тимът беше настигнат и геймът се реши след продължение (ас на Нардели донесе успеха с 26-24). Топреализатор на гейма стана Оливото със 7 точки, от които 3 блокади.

Във втория гейм в „Палад Джордж“ се появи Модестино, която замени Маркович. След равностойно начало Милениум ускори и Оливото направи резултата 12-9. Гостенките от Тренто се опитаха да останат близо до съперничките си и натискът им се увенча с успех: Коломбо изравни (14-14), а елегантно отиграване на Монца донесе обрат (14-15). В края новите попълнения отново се проявиха: ас на Новосел направи резултата 17-15, а мощна блокада на Венева донесе преднина от +4 (22-18). Финалът беше в цветовете на Бреша: Оливото затвори гейма при 25-21. Все по-добро представяне за младата Венева, която в този гейм стана топреализатор със 7 точки.

Треньорът Солфорати направи още няколко промени в третия гейм: Маркович се върна на игрището на мястото на Оливото, Нардели игра като посрещач заедно с Новосел, а Венева зае поста на диагонал. Бартолучи получи почивка за сметка на Шилковски. Геймът беше равностоен, след което Милениум допусна спад и Тренто се възползва, увеличавайки разликата: родената в Бреша Сузио от сервис линията направи 21-14, а Йоб затвори гейма при 25-19.

Топ реализатор на срещата стана младата Калина Венева, която отбеляза 14 точки, включително 4 аса и 2 блокади.

„Доволна съм от начина, по който премина тази първа приятелска среща“, бяха думите на вицекапитана Росела Оливото. „Успяхме да приложим на игрището това, което тренирахме през тези първи седмици, и се видяха хубави разигравания. Видяхме и много борбеност, защото топката трудно падаше и в двете полета, но ние знаем, че защитата е тяхната силна страна. Работим много и умората се усеща. В залата се диша страхотна атмосфера и създадохме добра връзка помежду си“.

„Тези мачове ни служат, за да разберем къде трябва да работим“, коментира Елиза Чела, помощник-треньор на Банка Валсабина Милениум Бреша. „Отскоро започнахме да играем шест на шест и сме без диагонали, затова изпитваме известни затруднения. Днес обаче събрахме важна информация и от понеделник се връщаме в залата, знаейки върху какво трябва да работим. Върнахме се да играем пред нашата публика и имаше много хора по трибуните. През този месец имаше постепенно завръщане и си припомнихме английския с пристигането на чужденките. Сега ни очаква още един месец, в който най-накрая ще започнем да подреждаме пъзела. Ентусиазъм не липсва, нито пък старание, а това са две добри предпоставки да продължим да работим“.

Следващата съвместна тренировка на „Лъвиците“ е насрочена за петък, 4 септември, в „Палад Джордж“ срещу Футура Джовани Бусто Арсицио.

Снимка: Даниеле Бианкин

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