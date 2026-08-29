Полша с труден успех над Словения на “Хуберт Вагнер”

Победителят в Лигата на нациите и лидер в световната ранглиста Полша започна с победа участието си в Мемориала „Хуберт Йежи Вагнер“ в Краков.

“Дружина полска” стигна до успех срещу Словения с 3:2 (26:24, 21:25, 25:19, 23:25, 15:11).

Победата бе помрачена от контузията на централния блокировач Бартоломей Лемански.

Той напусна принудително още в първия гейм заради травма на глезена, а още не ясно колко сериозна е контузията.

Полша е сред съперниците на националния ни отбор в груповата фаза на ЕвроВолей 2026 в София.

Неприятният момент за поляците дойде още в началото на срещата. При 5:7 в първия гейм Бартоломей Лемански се приземи неудачно след опит за блокада, като стъпи върху крака на съперник и усука глезена. Полските медии определят контузията като травма на глезенната става. 217-сантиметровият център изпитваше сериозна болка и не успя самостоятелно да напусне игрището, като се наложи да бъде изведен с помощта на медицинския щаб. Мястото му зае Якуб Новак.

В следващите минути физиотерапевтите на полския национален отбор се занимаваха с Лемански край игрището. В средата на втория гейм той напусна залата накуцвайки, като според Sport.pl вероятно се е отправил за медицински изследвания.

Травмата идва в момент, в който Гърбич вече имаше проблеми на този пост през сезона. Матеуш Биениек пропусна националното лято заради здравословни проблеми, а Якуб Кохановски също получи контузия и не успя да се възстанови навреме. Норберт Хубер пък не е част от националния отбор през този сезон.

Самият двубой започна по-добре за словенците, които поведоха с 4:1, но поляците постепенно намериха ритъма си. Бартош Болондж имаше сериозна роля в нападението, а след равностойна втора половина на гейма се стигна до 24:24. Полша измъкна частта с 26:24, като последната точка дойде директно от сервис на Вилфредо Леон.

Словения отговори във втория гейм. Ник Муянович и Рок Можич създаваха проблеми на поляците, а гостите успяха да изградят преднина в решителната част. Ян Кожамерник завърши гейма с успешна атака през центъра за 25:21 и изравни резултата на 1:1 гейма.

Полша показа значително по-добра игра в третата част. Домакините поведоха с 9:6, след това увеличиха аванса си до 13:8 и контролираха развитието на гейма. Словения не успя да заличи разликата, а грешка на гостите от сервис сложи край на частта при 25:19.

Четвъртият гейм отново промени картината. След равностойно начало Словения успя да се откъсне до 14:11. Поляците останаха близо до съперника и опитаха да се върнат в самия край, но Ник Муянович реализира последната точка за 25:23 и изпрати срещата в тайбрек.

Тайбрекът започна отлично за Полша. Със силен сервис на Камил Семенюк домакините поведоха с 3:0, а впоследствие увеличиха аванса си до 7:4. Словения опита да се върне, но този път поляците задържаха инициативата. Артур Шалпук сложи точка на двубоя с успешна атака от лявото крило за 15:11.

Диагоналът Бартоломей Боландж заби 25 точки за успеха на Полша.

Резервата Якуб Майхжак добави 10 точки. Артур Шалпук записа 9 точки.

Ник Муянович бе най-резултатен за Словения с 24 точки.

Рок Бръчко добави 12 точки.

Следващият съперник на тима на Никола Гърбич е САЩ, който вчера загуби от Франция с 0:3.

ПОЛША - СЛОВЕНИЯ 3:2 (26:24, 21:25, 25:19, 23:25, 15:11)

ПОЛША: Марчин Коменда 2, Бартоломей Боландж 24, Томаш Форнал 6, Вилфредо Леон 8, Шимон Якубишчак 2, Бартоломей Лемански - Якуб Попивчак-либеро (Александер Сливка, Артур Шалпук 9, Камил Семенюк 8, Якуб Майхжак 10, Кевин Сасак 2, Ян Фирлей)

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ

СЛОВЕНИЯ: Урош Планиншич 2, Ник Муянович 24, Тине Урнаут 5, Рок Можич 7, Ян Кожамерник 11, Сашо Сталекар 10 - Яни Ковачич-либеро (Рок Бръчко 12, Грега Окроглич-либеро, Найс Найдич 1, Климан Шен 4)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ.

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